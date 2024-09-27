League of Legends возвращается на экраны: что известно о 2-м сезоне «Аркейна»

Вышедший в 2021 году первый сезон анимационного сериала «Аркейн» стал своего рода феноменом. Будучи основанным на видеоигровой вселенной League of Legends, он покорил сердца не только знакомых с проектом Riot Games игроков, но и максимально далеких от гейминга зрителей. И вот спустя три года зрителей ждет продолжение анимационного сериала, которое, как стало известно, поставит точку в этой истории.

Что было в 1-м сезоне «Аркейна»

Осторожно: в этой главе есть спойлеры.

«Аркейн» погружает зрителя в историю двух городов: процветающего Пилтовера и мрачного Зауна. Стоящие на важных торговых путях поселения когда-то были одним целым населенным пунктом. И, несмотря ни на что, стоящий на скальных утесах Пилтовер и прячущийся в расщелинах Заун все еще неразделимы, и связь между городами слишком крепка, чтобы можно было ее разорвать.

Фото Кадр из сериала «Аркейн»

Жителям не самого благополучного Зауна приходится бороться за жизнь. В городе процветают преступность и мошенничество. Именно в этих трущобах и рождаются две центральные героини анимационного проекта — сестры по имени Вай и Паудер.

Девочки также оказываются вовлечены в преступный мир криминального города и в какой-то момент в составе одной из шаек совершают налет на лабораторию, из которой похищают загадочные магические кристаллы. Но все складывается не очень удачно.

Солнечный город Пилтовер в какой-то момент выходит на новый технологический уровень. Происходит этот скачок после открытия новой магической технологии двумя учеными — Джейсом и Виктором. Именно на лабораторию первого и совершили в свое время нападение героини.

Фото Кадр из сериала «Аркейн»

Пути сестер расходятся. В жизни героинь происходит трагедия, в ходе которой погибают близкие девушек, включая их приемного отца по имени Вандер. После произошедшего Вай окончательно отрекается от сестры, ведь именно она стала виновницей случившегося взрыва.

Спустя время Паудер встраивается в преступную сеть подземного города, сближается с ее лидером Силко, заменившим девушке отца, и приобретает известность под новым именем Джинкс.

Сам же глава преступного синдиката, несмотря на определенную привязанность, манипулирует героиней с нестабильной психикой, а главной его целью становится провозглашение независимости Зауна от своего солнечного города-близнеца.

Тем временем преступления, совершаемые Джинкс на территории Пилтовера, привлекают внимание миротворца Кейтлин. Героиня решает обратиться за помощью к сестре теряющей рассудок синеволосой преступницы и разыскивает Вай, которая на тот момент находится в тюрьме.

Фото Кадр из сериала «Аркейн»

В ходе этого расследования сестры вновь встретятся лицом к лицу, но, увы, не смогут найти взаимопонимания. Тем временем Силко подходит к своей цели — независимости Зауна. Но ученый Джейс, получивший к тому времени место в совете Пилтовера, выставляет одно важное условие соглашения: Джинкс должна быть отдана под суд.

Впрочем, преступница не намерена быть разменной монетой в чьих-то делах. Девушка похищает Силко, Кейтлин и Вай. А кульминацией первого сезона становится взрыв в здании совета прогрессивного Пилтовера, устроенный Джинкс в момент принятия решения о независимости городов.

Что будет во 2-м сезоне «Аркейна»

Финал первого сезона оставил множество загадок и интриг, связанных как с глобальной историей, так и с судьбами отдельных персонажей. Продолжение стартует сразу же после концовки девятого эпизода. При этом подробности будущих событий авторы не раскрывают, стараясь держать все в тайне.

Конфликт между Зауном и Пилтовером выйдет на новый уровень, при этом авторы обещают рассказать не только о том, как именно герои будут справляться с последствиями своих решений, но и раскрыть больше деталей вселенной проекта.

Фото Кадр из сериала «Аркейн»

Основные герои «Аркейна» тоже получат развитие, так что Вай, Джинкс, Кейтлин и Джейс предсказуемо останутся в центре внимания второго сезона. Также важную роль в предстоящих событиях могут сыграть и новые персонажи. В среде фанатов также бытует мнение, что во втором сезоне покажут трансформацию погибшего опекуна героинь Вандера в существо по имени Варвик. На это намекают кадры с ученым из Зауна по имени Синджед. Именно его изобретение в огромном количестве принял приемный отец Джинкс и Вай перед своей смертью.

Утечка 2-го сезона «Аркейна»

В начале августа первые пять серий второго сезона анимационного проекта утекли в Сеть. При этом все попавшие в интернет эпизоды доступны в ужасном качестве, без спецэффектов, а некоторые сцены и вовсе не доделаны. В них банально отсутствует фон.

Даже если вы хотите раньше всех узнать, что же произойдет во втором сезоне, все же не стоит смотреть на слитые материалы. Ведь плохое качество и огромное количество водяных знаков точно могут испортить просмотр.

Когда выйдет 2-й сезон «Аркейна»

Производство второго сезона «Аркейна» заняло много времени, а поклонники анимационного проекта несколько лет ждали не то что релиза, а даже объявления примерных дат выхода.

Фото Кадр из сериала «Аркейн»

И вот совсем недавно Netflix объявил, что новый сезон будет разбит на три акта. А увидит свет проект уже в этом ноябре. Акты будут выходить с разницей в неделю, так что первые эпизоды появятся 9 ноября, продолжение — 16-го, а последние серии — 23 ноября.

Увы, второй сезон станет для проекта заключительным. Но, несмотря на то что история Вай и Джинкс закончится в предстоящих сериях, авторы сериала заверили, что мир League of Legends невероятно богат на истории и им еще будет что рассказать.