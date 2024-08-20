«Андор»: что известно о 2-м сезоне приквела «Изгоя-один»

В 2025 году на Disney+ пройдет премьера второго сезона сериала «Андор». Рассказываем обо всем, что известно о продолжении приквела «Изгоя-один».

Что происходит в фильме «Изгой-один. Звездные войны: Истории»

Первый спин-офф франшизы «Звездные войны» и приквел «Новой надежды» рассказывает о повстанцах, главная цель которых — украсть чертежи главного оружия Галактической Империи «Звезды Смерти».

На важнейшую миссию отправились солдат Джин Эрсо, капитан Кассиан Андор, дроид K-2SO, монах Чиррут Имве, наемник Бейз Мальбус и пилот Бодхи Рук.

Осторожно: дальше есть спойлеры. Если вы еще не смотрели фильм, лучше перейти к следующей главе.

Отряду удалось воплотить свой план, но никто не выжил. Часть персонажей погибла в бою, а другие были убиты выстрелом «Звезды Смерти» при уничтожении Империей базы на Скарифе.

Для «Звездных войн» (тем более для «Звездных войн» эпохи Disney) финал немыслимый — казалось, студия могла бы оставить зрителям немного надежды. То, что создатели «Изгоя-один» решили пойти более мрачным путем, это очень сильный ход, подчеркивающий бескомпромиссность борьбы героев.

Фото Кадр из фильма «Изгой-один. Звездные войны: Истории»

Сюжет сериала «Андор»

События сериала «Андор» разворачиваются за пять лет до всего, что показали в «Изгое-один». Кассиан Андор еще не капитан Повстанческого Альянса, а обычный вор. В сериале он крадет у Империи по мелочи. В фильме его амбиции возрастут, но навыки достижения целей останутся прежними.

Сериал начинается с того, что Кассиан пытается найти пропавшую сестру и попадает в серьезные неприятности. Герою приходится скрываться до тех пор, пока Лютен Раэль не предлагает персонажу другой путь.

Фото Кадр из сериала «Андор»

Создатели 2-го сезона сериала «Андор»

Шоураннером «Андора» остался Тони Гилрой, работавший над «Изгоем-один». Другими сценаристами выступили Дэн Гилрой, Бо Уиллимон и Стивен Шифф.

В «Изгое-один» зрители видят Кассиана в финальной точке своего развития, но не понимают, какой путь ему для этого пришлось пройти. Монтажер «Андора» Джoн Гилpoй рассказывал, что в приквеле образ главного героя пришлось выстраивать практически с нуля: «Он не может найти свое место в жизни, и этo дeлaeт eгo пoдaтливым».

Гилрой добавил, что ему нравится, как получилось создать связь между разными этапами жизни Кассиана. Например, значимость в его судьбе Лютена Раэля в сериале обозначается параллелью с побегом на космическом корабле: когда Андор был ребенком, его спасла Маарва. Спустя годы так поступит Лютен, дав Андору жизненную цель.

Режиссерами второго сезона «Андора» выступают Apиэль Kлeймaн («Шepшни»), Янyc Meц («Hacтoящий дeтeктив») и Aлoнco Pyиcпaлacиoca, paбoтaвший c Диeгo Лyнoй нaд cepиaлoм «Hapко: Meкcикa».

Над сценарием продолжения проекта также работал Тони Гилрой.

Фото Кадр из сериала «Андор»

Актеры и персонажи сериала «Андор»

Диего Луна — Кассиан Андор;

Стеллан Скарсгард — Лютен Раэль;

Фиона Шоу — Маарва Андор;

Гари Бидл — Клем Андор;

Женевьев О'Райли — Мон Мотма;

Фэй Марсей — Вел Сарта;

Дениз Гоф — Дедра Миро;

Кайл Соллер — Сирил Карн;

Адриа Архона — Бикс Калин;

Варада Сету — Синта Кас;

Элизабет Дулау — Клейа Марки;

Кэтрин Хантер — Иди Карн;

Энди Серкис — Кино Лой.

Фото Кадр из сериала «Андор»

Что известно о 2-м сезоне «Андора»

Изначально в сериале «Андор» планировалось пять сезонов, но потом создатели шоу поняли, что для приквела, события которого разворачиваются за пять лет до всего произошедшего в «Изгое-один», это не сработает.

«Я пoнимaл, как выcтpoить paбoту в пepвый гoд, и нe знaю, o чем, чеpт вoзьми, мы дyмaли, рассчитывая снять пять ceзoнoв», — рассказал Тони Гилрой.

С концептуальной точки зрения все оправдано: каждый сезон мог бы охватывать год жизни персонажа, но с практической стороны дела осуществить подобную идею было бы проблематично.

Съемки — длительный процесс. «Изгой-один» вышел в 2016 году, а первый сезон «Андора» — в 2022-м.

К тому же первый сезон «Андора» снимался в период пандемии, а второй — в период забастовок голливудских актеров и сценаристов, что значительно замедляло работу над проектом.

В итоге первый сезон «Андора» охватывает год жизни Кассиана, а второй расскажет об остальных четырех. Каждые три эпизода продолжения сериала будут посвящены одному году, и, таким образом, к финалу второго сезона Андор придет к событиям начала «Изгоя-один».

На вопрос о том, как закончится «Андор», Тони Гилрой отвечает: «Чувак, все и так знают как. B финaльнoй или oкoлoфинaльнoй cцeнe Kaccиaн идет пo взлетнo-пocaдoчнoй пoлoce, чтoбы cecть нa кopaбль c K2 и дoбpaтьcя дo Koльцa Kaфpeны, чтoбы вcтpeтитьcя c Дэнни Mэйcoм (инфopмaтop, кoтopoгo Aндop yбил в «Изгoe-oдин». — Прим. ред.).

Фото Кадр из фильма «Изгой-один. Звездные войны: Истории»

Во втором сезоне проекта вернется Алан Тьюдик, сыгравший в «Изгое-один» K-2SO, перепрограммированного имперского дроида, а вот появления Фелисити Джонс, сыгравшей в фильме Джин Эрсо, ждать не стоит.

«Боюсь, меня не будет во втором сезоне, но я все еще надеюсь, что Джин Эрсо в какой-то момент вернется», — рассказала актриса.

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Андор»

Премьера второго сезона «Андора» пройдет в 2025 году. Точная дата релиза будет анонсирована позже.