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Актриса Мэгги Смит умерла в возрасте 89 лет: подробности смерти исполнителя роли профессора Макгонагалл в Гарри Потере
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:15

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Умерла актриса Мэгги Смит. Она снималась в «Гарри Потере» и «Аббатстве Даунтон», а в 2000-х победила рак

Умерла британская актриса Мэгги Смит, сыгравшая в фильмах о «Гарри Поттере»
Артемий Кутейников
Корреспондент
Актриса Мэгги Смит
Мэгги Смит.
Фото Getty Images
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Британки не стало в возрасте 89 лет.

Британское издание The Guardian сообщило о смерти актрисы Мэгги Смит. Информацию подтвердили ее сыновья Крис Ларкин и Тоби Стивенс. Смит скончалась в возрасте 89 лет. Она стала известна благодаря ролям в «Гарри Потере», «Аббатство Даунтон» и многих других лентах.

Как она умерла

Заявление о смерти Смит сделали ее сыновья, в момент кончины актриса находилась в больнице Челси и Вестминстера в Лондоне.

«Она мирно скончалась в больнице рано утром в пятницу, 27 сентября. Мэгги была человеком, любившим уединение, в конце она была со своими друзьями и семьей. У нее остались двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки.

Мы хотели бы поблагодарить замечательный персонал больницы Челси и Вестминстера за их заботу и безграничную доброту в ее последние дни. Мы благодарим вас за все ваши добрые слова и поддержку, а также просим вас уважать нашу конфиденциальность в это время», — говорится в заявлении сыновей.

Актриса Мэгги Смит
Фото Global Look Press

Во время съемок в «Гарри Поттере» Смит победила рак

В 2007 году у 74-летней актрисы диагностировали рак груди — в этот момент проходили съемки шестой части франшизы о «Гарри Потере». Несмотря на заболевание, Смит продолжила работу, параллельно проходя курс химиотерапии, и в 2009-м сообщила о победе над болезнью. Однако, как она признавалась в интервью The Times, из-за болезни боялась возвращаться на театральную сцену, поскольку это требует большого количества энергии.

«Не уверена, что смогла бы вернуться к работе в театре, хотя работа в кино более утомительна, — говорила Смит. — Я чувствую себя очень неуверенно и уже давно этим (игрой в театре. — Прим. «СЭ») не занималась. Я бы с удовольствием вернулась, потому что мне нравится театр, но я чувствую сильную нехватку уверенности».

 
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Причем за несколько лет до рака груди у Смит также обнаружили доброкачественную опухоль, а еще раньше, в 1988 году, диагностировали болезнь Грейвса. Это аутоиммунное заболевание, которое опасно осложнениями на сердце, а также негативным влиянием на нервную систему, кости и внутренние органы. Для лечения Мэгги прошла курс лучевой терапии и операцию на глазах.

Актриса Мэгги Смит в молодости
Фото Getty Images

В каких фильмах она снималась

Карьера Смит стартовала в начале 1950-х: поначалу как театральной актрисы, но в конце десятилетия она дебютировала в кино. Мэгги снялась во многих известных картинах: франшизе о «Гарри Поттере», сериале «Аббатство Даунтон», фильме «Таинственный сад» и других.

Актриса дважды становилась лауреатом «Оскара»: в 1979 году за лучшую женскую роль второго плана в ленте «Калифорнийский отель», а в 1970-м — за лучшую женскую роль в фильме «Расцвет мисс Джин Броди».

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