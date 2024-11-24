Где еще снимались новые актеры из сериала «Молодежка. Новая смена»

В 2024 году запустили сиквел легендарной спортивной драмы — «Молодежка. Новая смена». Рассказываем, где еще можно увидеть молодых актеров, ведь у некоторых за плечами приличный послужной список.

Егор Кирячок (в роли Кирилла Егорова)

26-летний Егор Кирячок исполнил в перезапуске сериала роль Кирилла Егорова, нападающего хоккейной команды «Акулы Политеха». Еще с подростковых лет актер был уверен в выборе карьеры: он окончил Московскую театральную школу при Московском театре Олега Табакова, а затем отучился в Школе-студии МХАТ.

Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков / Art Pictures Vision

За плечами у актера приличный послужной список: он исполнил главную роль в сериале «Юность», снимался в кинопроекте «Загадай любовь» и комедии «Молодой человек». В портфолио у Егора есть и более серьезные работы. В зрелищном боевике «1941. Крылья над Берлином» он исполнил роль молодого лейтенанта.

Никита Паршин (в роли Владислава Самсонова)

Перед тем как начать карьеру в кино, голубоглазый красавец Никита Паршин долгое время работал в театре: в 2014-2018 годах — в Серовском театре драмы, а в 2018-2020-м — в московском театре-студии «Откровение».

Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков / Art Pictures Vision

Сейчас на его счету более 15 киноработ, среди которых исторический фильм «Союз Спасения», детективный сериал «След», сериал «Склифосовский». Интересно, что у Никиты есть брат-близнец Вячеслав Паршин. Он тоже актер и появлялся в «Молодежке» в роли брата Влада — Ярослава.

Вячеслав Паршин (в роли Ярослава Самсонова)

Роль Ярослава Самсонова исполнил близнец Никиты Паршина Вячеслав. Несмотря на практически неразличимую внешность, творческие биографии у братьев очень разные. В 2006-2016 годах Вячеслав работал в Астраханском театре юного зрителя, а потом, в 2016-2021 годах, служил в новоуренгойском театре «Северная сцена».

Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков / Art Pictures Vision

Киноработ у Вячеслава не так много. До новой «Молодежки» Паршин снимался в российских сериалах «Любовная магия», «Как выйти замуж за француза», «Дурная кровь» и «Карьеристки». В 2023-м Вячеслав и Никита вместе играли в боевике «Чоткар». В фильме они исполнили роли близнецов Левого и Правого.

Андрей Нестеренко (в роли Игоря Крепчука)

В 2021 году Андрей Нестеренко окончил ВГИК (мастерская Владимира Грамматикова). Его карьера в кино началась с эпизодической роли солдата в фильме Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Мир» — продолжении культового советского проекта.

Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков / Art Pictures Vision

А в ромкоме «Я хочу! Я буду!» Андрею доверили роль возлюбленного главной героини в исполнении Екатерины Гусевой.

Максим Пушненков (в роли Захара Дергачева)

Защитника Захара Дергачева в сериале играет Максим Пушненков. У него в досье не так много заметных ролей, как у его звездных коллег. В 2022-м Максим снялся в сериале «Детектив на все руки. Утром проснутся не все» и фильме «Приказа умирать не было». В 2023-2024 годах Пушненков периодически появлялся в эпизодических ролях в детективных сериалах и комедийных фильмах.

Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков / Art Pictures Vision

Илья Лейбин (в роли Дмитрия Федорцова)

Молодой человек с характерной внешностью недавно отпраздновал свое 25-летие, но уже может похвастаться участием в более чем десяти кинопроектах. Первым заметным появлением Ильи на экране стала роль Рябчикова в фильме «Самогон». В 2023 году Лейбин появился в одной из серий детективного сериала «Я знаю твои секреты. Ребус для Нины». Второстепенные и эпизодическое роли Илья исполнил в кинопроектах «Горький 53», «Макрон», «На автомате», «Плевако» и «По зову сердца».

Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков / Art Pictures Vision

А в 2025 году на экраны выйдет четырехсерийная остросюжетная военная драма «На сопках Маньчжурии», где Лейбин исполнит одну из главных ролей.

Диана Милютина (в роли Елизаветы Москвиной)

Роль Лизы Москвиной, капитана команды чирлидеров «Акул», исполнила Диана Милютина. На счету актрисы приличный список ролей: она снялась уже в 44 проектах. Самые заметные из них — это историческая драма «Великая. Золотой век», где Милютина перевоплотилась в загадочную княжну Тараканову, и документальном фильме «Дуэлянтки» канала «Культура».

Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков / Art Pictures Vision

Интересно, что Диана успела поучаствовать в зарубежном проекте. В 2009-2011 годах она снималась в российско-японском сериале «Облако над холмом». В 2025 году выйдет целых две кинокартины, где Диана играет главную роль: сериал «Кредит доверия» и полнометражный триллер «Аэропорт».

Вероника Мохирева (в роли Алисы Шумаковой)

Вероника Мохирева исполнила сложную роль Алисы Шумаковой — романтического интереса братьев-близнецов Ярика и Влада Самсоновых. Актерскую карьеру девушка начала в 2019 году, сразу после окончания ГИТИСА.

Фото Личный аккаунт Вероники Мохиревой, соцсети

В 2021 году ей повезло попасть в каст российского мистического сериала «Топи». В последующие годы Мохиреву звали на главные роли в кинопроекты «Семья», «Семья-2», «Стая». В 2024 году Вероника снялась в нашумевшем сериале «Преступление и наказание».

Даниил Киселев (в роли Олега Валенцова)

Даниилу Киселеву всего 24 года, но за его плечами более 40 киноработ. Впервые он появился на экране в 2019 году в сериале #DЕТКИ. В 2021-2022 годах молодой человек снялся в сериалах и фильмах «Жена олигарха», «Женская версия. Чистильщик», «Жена олигарха-2», «Зверобой», «Нереалити» и «Сама дура-3».

Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков / Art Pictures Vision

Большим прорывом в карьере Киселева стали его роли в сериалах «Закрытый уровень» и «Разрешите обратиться». В 2023-м Даниил засветился в проекте, который уже успел стать культовым: в «Слове пацана» он сыграл члена дворовой банды по прозвищу Цыган.

Артур Каспранов (в роли Рината Файзулина)

В 2021 году Артур, сыгравший в сериале Рината Файзулина, окончил Российский институт сценических искусств. После получения диплома он служил в Театре на Бронной. Значительных появлений в кино у Каспранова не так много.

Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков / Art Pictures Vision

В начале кинокарьеры он снимался в эпизодах российских сериалов «Великолепная пятерка-3», «Зоя», «Свои-4» и «Условный мент-2». А в 2022-м актер снялся в главной роли сразу в четырех короткометражных фильмах: «Довлатов», «Дорога в Дамаск», «Капитанская дочка» и «Прикрытие».