Кино затянулось: актеры, которых ненавидели в реальной жизни из-за их ролей

Нередко из-за своих ролей актеры становились мишенью для зрителей. Им приходилось столкнуться не просто с хейтом, а с угрозами, буллингом и настоящей ненавистью.

Рассказываем, кто попал под раздачу из-за таланта.

Джек Глисон

Ирландский актер сыграл роль Джоффри Баратеона в сериале «Игра престолов». Глисон пробовался на роль короля-злодея в возрасте 17 лет, а уже после съемок, в 2012 году, получил награду премии IGN Summer Movie Awards как «Лучший злодей на ТВ».

Однако мимолетная популярность не привела ни к чему хорошему. В 2014 году актер объявил, что уходит из индустрии. Причиной тому стала травля фанатов, которые возненавидели Джоффри Баратеона, а вместе с ним под горячую руку попал и сам Глисон.

Фото Кадр из сериала «Игра престолов», реж. Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз, HBO

Король Джоффри действительно был мерзким персонажем: избалованный любовью королевы-матери, он издевался над всеми вокруг и убивал ради удовольствия.

«Люди подходили ко мне на улице и говорили, насколько они меня ненавидят. Это лучший комплимент для актера», — рассказывал Глисон. Некоторые даже спрашивали у него, зачем он убил Эддарда Старка — одного из главных героев сериала, любимца публики.

Лена Хиди

Актриса сыграла Серсею Ланнистер — мать Джоффри Баратеона в «Игре престолов». И тоже столкнулась с волной хейта. Этот семейный тандем пришелся не по вкусу многим зрителям, но нельзя отрицать, что Хиди шикарно справилась с ролью.

Фото Кадр из сериала «Игра престолов», реж. Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз, HBO

Все упрекали ее персонажа в хитрости и жестокости, и это недовольство отпечаталось на обычной жизни актрисы. Хиди рассказывала, что люди на улицах отказывались с ней здороваться, а некоторые подбегали и говорили в лицо неприятные вещи. А в 2012 году на Comic-con практически никто не подошел к ней за автографом.

Хоакин Феникс

Легендарный исполнитель роли императора Коммода в «Гладиаторе» вспоминал: «Они так искренне меня ненавидели. И это было удивительно. Я подумал: «О, черт, значит я действительно был убедительным».

Фото Кадр из фильма «Гладиатор», реж. Ридли Скотт, Scott Free Productions, Red Wagon Entertainment

Тогда Фениксу было всего 25 лет. Во время съемок, чтобы лучше войти в образ правителя-злодея, он просил, чтобы на площадке с ним скандалили и ругались. Тем самым Феникс хотел вызвать у себя настоящую агрессию. Он даже предлагал своему коллеге Расселу Кроу, который играл Максимуса, ударить его перед дублем.

После съемок в «Гладиаторе» кинокритики предупреждали Хоакина, что в образе злодея он застрянет еще надолго.

Анна Ганн

Известность американской актрисе принесла роль Скайлер Уайт в сериале «Во все тяжкие». Как рассказывала Анна газете The New York Times, она получала многочисленные угрозы расправой. В соцсетях появлялись хейт-сообщества, в которых фанаты франшизы буквально травили и персонажа, и его исполнительницу:

«Мне писали, что я заслуживаю умереть в реальной жизни за поведение Скайлер. Я не могла понять, как люди перестали видеть грань между вымыслом и реальностью».

Фото Кадр из сериала «Во все тяжкие», реж. Винс Гиллиган, Sony Pictures Television

Дело в том, что в последних сезонах Уайт стала антагонистом по отношению к главному герою Уолтеру. Автор сериала Винс Гиллиган заявлял, что ни персонаж, ни сама Ганн не заслужили такой травли.

Алан Рикман

Легендарный Северус Снейп, который учил юного Гарри Поттера зельеварению, после первых фильмов франшизы столкнулся с хейтом. Фанаты обвиняли Рикмана в холодности и жестокости персонажа. Но в конце концов, после финала франшизы, зрители поняли, каким был герой и почему он так поступал.

Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», реж. Дэвид Йейтс, Warner Bros., Pictures Heyday Films

К слову, Дэниел Рэдклифф рассказывал, что он по-настоящему боялся Алана Рикмана, а особенно — его низкого голоса. Изначально ему казалось, что старший коллега по площадке всерьез испытывает к нему ненависть.

Иэн МакДиармид

Шотландский актер прославился ролью Императора Палпатина в эпической киносаге «Звездные войны». Дарт Сидиус (второе имя персонажа) уничтожал Орден Джедаев, обучил Дарта Вейдера и тайно подталкивал к войнам жителей Галактики.

Фото Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая», реж. Ричард Маркуанд, Lucasfilm Ltd.

За все злодеяния Палпатина пришлось ответить МакДиармиду. Актер вспоминал: «Дети плакали, когда видели меня на улице. Иногда родители просили меня «быть помягче» в их присутствии».

Розамунд Пайк

Британская актриса, обладательница премий «Золотой глобус» и «Эмми», номинантка на «Оскар» хорошо известна по роли Эми Данн в фильме Дэвида Финчера «Исчезнувшая».

Фото Кадр из фильма «Исчезнувшая», реж. Дэвид Финчер, Regency Enterprises, TSG Entertainment

Сыграв коварную и жестокую девушку, Пайк столкнулась с неожиданной реакцией публики: многие зрители начали бояться ее в реальной жизни, а некоторые мужчины даже отказывались сидеть рядом с ней. Были и случаи, когда прохожие избегали зрительного контакта, боясь «манипуляций».