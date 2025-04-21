9 актеров, которые ненавидят свои роли в культовых проектах

Когда смотрим кино, мы чаще всего восхищаемся игрой любимых актеров, даже не задумываясь о том, что за блеском в их глазах и белоснежной улыбкой может скрываться неприязнь к своей роли или актерской игре в фильме, который принес им популярность. Разные характеры с исполняемым ими персонажем, недостаток опыта в актерской игре или же элементарные разногласия на съемочной площадке — все эти факторы могут быть причиной неприятных ассоциаций с ролью, за которую актеры, казалось бы, так сильно боролись на кастингах.

Роберт Паттинсон в роли Эдварда Каллена в «Сумерках»

«Сумерки» — абсолютная сенсация среди женской аудитории как в начале двухтысячных, так и сейчас. История повествует об отношениях обычной девушки и загадочного красавца-вампира, которые вдвоем проходят все трудности вместе, в конце концов обретая вечную любовь.

Фото Кадр из фильма «Сумерки», реж. Кэтрин Хардвик/Summit Entertainment

Что насчет Роберта Паттинсона, исполнившего роль Эдварда Каллена, — актер ненавидит свою роль в известной саге. Более того, Паттинсон терпеть не может ажиотажа вокруг «Сумерек». Существует огромное количество интервью, где он высмеивает своего персонажа и говорит об этом фильме, но, пожалуй, одна из лучших его цитат об этом:

«Он самый несуразный человек... чем больше я читал сценарий, тем больше я ненавидел этого парня. Плюсом, он 108-летний девственник, так что у него точно имеются огромные проблемы».

Кейт Уинслет в роли Розы в «Титанике»

Почти все плакали над душераздирающим сценарием фильма об одной из самых известных катастроф XX века, восхищаясь красотой Розы. Ее исполнила Кейт Уинслет — можно с уверенностью сказать, что это главная роль в жизни актрисы, которая принесла ей головокружительный успех.

Фото Кадр из фильма «Титаник», реж. Джеймс Кэмерон/Disney

Несмотря на то что Кейт не испытывает никакой неприязни к «Титанику», она не совсем довольна своей актерской игрой. Возможно, это произошло из-за того, что актриса только начинала свою карьеру. Сейчас она не может смотреть на себя в «Титанике» без чувства легкого стыда. В интервью для The Telegraph она поделилась:

«Я каждую сцену думала: «Серьезно, серьезно? Ты изобразила это так?» Боже мой... Я даже не могу слушать мой американский акцент. Это ужасно».

Блейк Лайвли в роли Серены Ван Дер Вудсен в сериале «Сплетница»

Персонаж Блейк Лайвли буквально открывает сериал «Сплетница». Группа студентов престижной частной школы в Нью-Йорке узнает, что их скандально известная сверстница возвращается к учебе.

Фото Кадр из телесериала «Сплетница», Джош Шварц/Warner Bros. Television

Главным их информатором выступает так называемая «Сплетница» — блог, в котором публикуются все самые свежие новости о сливках школьной жизни. Серена — довольно противоречивый персонаж, заставляющий каждого зрителя чувствовать разные эмоции по отношению к ней. В интервью для журнала Allure она призналась, что исполнение такого привилегированного и проблемного персонажа было «лично компрометирующим»:

«Это странно, когда люди думают, что хорошо тебя знают, когда на самом деле это совсем не так... Я бы не стала гордиться тем, что я подсунула кому-то кокаин, который заставил их застрелить кого-то и переспать с чьим-то парнем».

«Людям понравилась «Сплетница», но это всегда чувствовалось компрометирующе — тебе хочется донести лучшее сообщение».

Меган Фокс в роли Микаэлы Бэйнс в «Трансформерах»

Известный детский одноименный мультфильм получил взрослую экранизацию в 2007 году, где Меган Фокс исполнила роль Микаэлы Бэйнс — храброй девушки, помогающей главным героям победить зло.

Фото Кадр из фильма «Трансформеры», реж. Майкл Бэй/Hasbro, Takara Tomy

Тем не менее актриса чувствовала очевидное давление из-за своей сексуализации в «Трансформерах». Зритель может заметить, что чаще всего девушка лишь носила откровенные наряды, не добившись огромного развития персонажа. Получив большое признание за съемки в первом фильме «Трансформеров», Entertainment Weekly поинтересовались у Фокс, будет ли она сниматься во второй части франшизы:

«Разумеется. Я не могу высказываться плохо об этом фильме, потому что он обеспечил мне карьеру и открыл все возможные двери, но я не хочу пускать пыль людям в глаза. Зрители прекрасно знают, что этот фильм не про актерскую игру. И когда вы это осознаете, это становится почти забавным, потому что вы можете наслаждаться моментом и думать: «Хорошо, когда он закричит: «Мотор!» — либо убегу, либо закричу, либо все вместе».

Позднее актриса назвала режиссера Майкла Бэя женоненавистником и «кошмаром», утверждая, что она заставлял ее чистить его Феррари и специально проходить процедуры автозагара.

Дэниел Крейг в роли Агента 007 в «Джеймсе Бонде»

Когда человек играет одну и ту же роль на протяжении долгого времени, тем самым ограничивая развитие своей актерской карьеры, он может почувствовать огромное выгорание и даже неприязнь к своему персонажу.

Фото Кадр из фильма «007: Координаты ‘Скайфолл'», реж. Сэм Мендес/Danjaq

Агент 007 — Джеймс Бонд — любимый многими поколениями персонаж, заставляющий трепетать женские сердца своей харизмой и легкостью того, как он справляется с, казалось бы, невыполнимыми миссиями. Дэниел Крейг, появившийся в четырех частях новой «Бондианы», несомненно устал от Джеймса Бонда. В интервью для Time Out на вопрос о продолжении серии фильмов об известном агенте Крейг ответил:

«Сейчас? Лучше ходить по битому стеклу, чем сниматься в следующем фильме. Нет, категорически нет. Это нормально. Я пережил это. Все, чего мне хочется, — это двигаться дальше».

Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера в «Гарри Поттер и Принц-Полукровка»

«Гарри Поттер» — экранизация книг, подаривших многим детям волшебное детство. История строится вокруг Гарри — мальчика-сироты, чудом выжившего после того, как его чуть не убил сильнейший маг. Он узнает, что его родители были волшебниками, поэтому мальчик имеет право учиться в Хогвартсе — школе юных магов.

Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», реж. Дэвид Йейтс/Warner Bros.

На протяжении всех частей Гарри встречает разные трудности, взрослея вместе с актером, игравшим его роль. Дэниел Рэдклифф начал свою карьеру с этого фильма, став миллионером, еще будучи ребенком, так как «Гарри Поттер» в прокате собрал больше девяти миллиардов долларов. В интервью для Playboy актер поделился, что ему не нравится смотреть одну из частей фильма — «Гарри Поттер и Принц-Полукровка»:

«Мне просто не нравится. Терпеть не могу... моя игра очень однообразная, и для меня очевидно, что я стал слишком высокого мнения о себе. То, что я пытался сделать, просто не укладывалось в голову. Мой лучший фильм, пятая часть — «Орден Феникса», потому что там я могу заметить прогресс».

Майли Сайрус в роли Ханны Монтаны в одноименном сериале

«Ханна Монтана» повествует о жизни девушки, которая совмещает жизнь звезды и обычной школьницы. История, рассказывающая об идеальной жизни, не может не повлиять на психику девочки-подростка, исполняющей роль своей сверстницы.

Фото Кадр из сериала «Ханна Монтана», реж. Фред Сэвидж, Ронделл Шеридан/Disney

Когда реальная жизнь оказывается не такой простой и красивой, как жизнь на экране, актер может почувствовать на себе невероятное давление. Несмотря на то что Сайрус не говорит прямо о неприязни к своей роли, влияние, которое она оказала на нее, очевидно в словах актрисы. К примеру, в интервью для Marie Claire:

«На съемочной площадке мне так много говорили о том, какая должна быть девушка... Мне пришлось притворяться тем, кем я не являюсь, что привело к нездоровому отношению к моему телу, потому что каждый божий день меня прихорашивали. И когда я не была на съемках, я думала: «Боже, кто я, черт возьми, такая?»

Джейми Дорнан в роли Кристиана Грея в «Пятьдесят оттенков серого»

«Пятьдесят оттенков серого» — это громкая сенсация, рассказывающая о страстной любви студентки-журналистки и успешного бизнесмена, чьи наклонности в отношениях удивили как главную героиню, так и зрителя.

Фото Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков серого», реж. Сэм Тейлор-Джонсон/Universal Studios

Фильм стал популярным, ошеломив зрителя откровенностью и детальностью постельных сцен. Джейми Дорнан исполнил роль Кристиана Грея — того самого бизнесмена, покорившего зрительниц. Актеру очевидно не нравится тот факт, что после выхода скандально успешной трилогии «Кристиан Грей» стало его именем нарицательным. Дорнан рассказал в подкасте Джея Рейнера о том, как трудно проникать в голову персонажа. «Я не думаю, что еще раз когда-то сыграю персонажа, который совсем не похож на меня».

Пенн Бэджли в роли Джо в сериале «Ты»

В сериале «Ты» персонаж Пенна Бэджли — Джо Голдберг — сталкер и социопат. В первом сезоне герой влюбился в молодую девушку, терроризируя бедняжку своими бурными чувствами.

Фото Кадр из телесериала «Ты», Грег Берланти, Сера Гэмбл/Warner Bros. Television, Netflix

И это не единственная его нездоровая симпатия — в других частях «Ты» у Джо сменилось несколько девушек, все они стали его жертвами. Однако несмотря на это, он покорил сердца большого количества зрителей, о чем актер, разумеется, знает.

В интервью The Today Show Бэджли поделился своим мнением:

«Джо — довольно предосудительный парень. Вы начинаете узнавать о его мотивах с первых минут сериала. И он тот самый человек, который способен как на сталкинг, так и на убийство, на огромное количество манипулирования и абьюза».

В другом интервью для Vanity Fair актер высказался о втором сезоне сериала:

«Он (Джо Голдберг) вечно говорит: «Вот бы я мог показать тебе себя настоящего». До этого момента, он никогда не был способен на это, и, когда он это понимает, Джо становится конкретным мерзавцем. Именно тогда я подумал: «Джо, ты мне никогда не нравился! Никогда!»