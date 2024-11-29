«Слово пацана» год спустя: как изменилась жизнь актеров и где еще они снялись

В ноябре 2023 года на платформах Wink и START состоялась премьера сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Рассказываем, как складывается карьера основного актерского состава криминального проекта о молодежных группировках Казани 80-х годов.

Иван Янковский

В «Слове пацана» Иван Янковский сыграл лидера группировки «Универсам» Вову Суворова по прозвищу Адидас. После «Крови на асфальте» с участием актера вышли сериалы «Плейлист волонтера» Максима Свешникова, а также проекты «Внутри убийцы» и «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников / Wink, START

«Я вот за собой замечаю иногда, что очень сложно открыться. Потому что смысл профессии в том, чтобы оголить свою душу перед огромным количеством людей. Я человек социопатичный и любящий свой личный интим, пространство. Я артист, но в целом всегда в падлу душу свою выливать, изливать — что на сцене, что в кино. Поэтому важно, когда есть такой человек как Владимир Владимирович, когда я могу реально забить *** на все и довериться ему. Все, что из меня лезет и летит, он берет и с этим работает. Я реально с ним могу расслабиться», — рассказал Иван Янковский о работе с Владимиром Мирзоевым.

Среди грядущих премьер Ивана Янковского — второй сезон «Фишера» и сериал «Аутсорс». В первом проекте актер сыграл следователя Евгения Бокова, а во втором — тюремного надзирателя Константина, решившего, что казнить преступников имеют право только родственники жертв.

Кроме того, Иван Янковский исполнил главные роли в фильмах «Икария» и «Пиращик», даты релиза которых пока не анонсированы.

Также недавно стало известно, что актер вместе с Юрой Борисовым («Анора») сыграет гонщика в ретро-драме «Битва моторов», съемки которой пройдут в Сербии.

Слава Копейкин

В проекте Жоры Крыжовникова Слава Копейкин сыграл роль Валеры Туркина по прозвищу Турбо, одного из «суперов» группировки «Универсам». После работы над «Словом пацана» актер уже успел появится в сериалах «На автомате» и «Дети перемен». Проект «На автомате» посвящен братьям, мечтающих разбогатеть, но выбравших для этого нелегальный путь — продажу автоматов в даркнете. В центре сюжета «Детей перемен», стартовавшего в ноябре этого года, семья водительницы троллейбуса Флоры, которая пытается приспособиться к нестабильному периоду 90-х годов.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников / Wink, START

Среди будущих проектов актера — киносказка «Холодное сердце» по мотивам «Снегурочки», где он появится со своим коллегой по «Слову пацана» Никитой Кологривым.

В свете обрушившейся популярности у Славы Копейкина появилось много поклонниц. Девушка актера, актриса Яна Енжаева («Молодежка»), отношения с которой актер подтвердил в апреле, рассказывала, что совершенно не ревнует к ним.

«Приятно ли, когда пишут: «Мужчина, я теряю голову от вас?» Приятно, но глобально меня это не касается. У нас есть свои отношения, а какие-то сторонние вливания... Их невозможно избежать в силу наших профессий. Ревную ли я? Нет, мне все равно», — подчеркнула актриса.

Анастасия Красовская

В «Слове пацана» Анастасия Красовская сыграла инспектора по делам несовершеннолетних Ирину Сергеевну. После участия в проекте Жоры Крыжовникова актриса снялась в многосерийном психологическом триллере «Внутри убийцы» вместе с Иваном Янковским, после чего появилась в мелодраме Алены Званцовой «Ячейка общества».

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников / Wink, START

Также актриса снялась в сериалах «Осторожно — любовь» и «Дайте шоу», стартовавшего в ноябре этого года. В последнем Красовская сыграла начинающую певицу Веру, история которой становится поводом для теряющего популярность ток-шоу вернуть былые рейтинги.

«Было страшно. Да, я смотрела огромное количество передач, как девочки приходят и на всю страну рассказывают свои истории в поисках справедливости и поддержки. Я пыталось хоть как-то морально себя настроить на то, что мне придется выслушать, сидя на этом диване ток шоу. Но невозможно к этому подготовиться заранее. Даже не то что ты пытаешься не впустить это в себя, просто, когда нужно, очень тактично об этом рассказать и призвать к человечности. Каждый из нас может оказаться в совершенно любой ситуации. Было бы здорово всем нам иметь чуточку сострадания», — рассказала актриса о съемках в сериале «Дайте шоу».

Среди будущих премьер Анастасии Красовской — сериалы «По барам», «Тормоза», «Что-то положительное», «Шахматы» и «Фейк», а также картины «Ганди молчал по субботам» Юрия Зайцева (пока без анонсированной даты выхода) и «Черный замок» Кирилла Кузина, релиз которой запланирован на декабрь этого года.

Рузиль Минекаев

В «Крови на асфальте» Рузиль Минекаев сыграл одну из главных ролей — Марата Суворова, брата Вовы Адидаса или Адидаса-младшего, члена группировки «Универсам».

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников / Wink, START

В декабре этого года актер появится на экранах в новогодней картине «Елки 11» вместе с Дмитрием Нагиевым, а также звездой турецких сериалов Бураком Озчивитом.

Кроме того, Рузиль Минекаев сыграет в киносказках «Руслан и Людмила», а также в «Буратино», где воплотит образ Арлекина.

Также сейчас идут съемки ироничного детектива Петра Тодоровского «Подслушано в Рыбинске», в котором актер сыграет персонажа Ширмика.

Помимо вышеперечисленных работ, Рузиль Минекаев снимется в драме Юлии Трофимовой «Большая земля», по сюжету которой молодая мать возвращается в дом на отдаленном маяке в Тихом океане, чтобы переосмыслить свое прошлое.

Еще Рузиль Минекаев сыграет главную роль в фильме о Пьере Безухове, начало съемок которого запланировано на следующий год.

На волне успеха сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев стал частым гостем популярных интернет-шоу. В частности, он появлялся в таких проектах как «Что было дальше?», «Плюшки-шоу», а также дал большое интервью Надежде Стрелец.

Правда, любовь поклонников порой становится трудно вынести. Актер часто сталкивается с нежелательным вниманием фанатов.

«Однажды я с братьями в баню пошел. Мы попарились, вышли в предбанник. В какой-то момент я слышу, открывается входная дверь, мама разговаривает с каким-то мужчиной, и я слышу шаги — кто-то направляется в сторону бани. Мы сидим в бане, открывается дверь, заходит мужик, которого я впервые вижу. И говорит: «Рузиль, сфоткаться хотел», — рассказал Рузиль Минекаев в интервью Федору Бондарчуку для передачи «Кино в деталях».

Жена актера Азиза Минекаева в своем Telegram-канале призвала поклонников актера выражать свои чувства не так бурно.

«Фанаты Рузиля, если вы читаете этот ТГК, пожалуйста, перестаньте орать под окном, у нас сын спит, епрст», — написала Азиза в своих соцсетях.

Азиза Минекаева часто сталкивается с ревностью поклонниц актера и, по ее словам, относится к ней с пониманием.

«Я понимаю абсолютно всех девушек, которые влюбляются в экранный образ Рузиля. И радуюсь, что у него столько внимания. Это же хорошо, это популярность. Я доверяю своему мужу, а хейтеров стараюсь просто игнорировать», — объяснила Азиза Минекаева.

Леон Кемстач

В «Слове пацана» Леон Кемстач сыграл Андрея Васильева (Пальто), персонажа, выбравшего жить по законам улиц, чтобы избежать нападков членов группировки «Универсам».

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников / Wink, START

После выхода сериала Жоры Крыжовникова Леон Кемстач победил в номинации «Актерский прорыв года».

«Моя первая награда! Спасибо всем за поддержку», — написал актер в своих соцсетях.

Своим ориентиром в профессии Леон Кемстач считает Райана Гослинга, а еще недавно актер решил публично попробовать себя в музыке, записав кавер на песню Александра Серова «Как быть».

Среди грядущих премьер с участием актера — картина Алексея Чадова «(Не) искусственный интеллект», по сюжету которой студент-первокурсник попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол», обладающего собственной волей и разумом.

Также Леон Кемстач снимется в драме Вячеслава Клевцова «Сын мой» о сбежавшем из дома ребенке, который вместе с друзьями из спортивной секции намерен вершить правосудие, стремясь исправить ошибки матери.

Елизавета Базыкина

В «Слове пацана» Елизавета Базыкина сыграла Наташу Рудакову, медсестру и девушку Вовы Адидаса. После работы в проекте Жоры Крыжовникова актриса снялась в сериалах «ГДР» и «Комбинация».

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников / Wink, START

В проекте Сергея Попова Елизавета Базыкина сыграла Лизу Покровскую, а в сериале Никиты Власова — Татьяну Иванову, вокалистку легендарной поп-группы.

«Мне показалось, у нас с Таней много общего. Мы обе из Поволжья: я родилась в Сызрани, она — в Саратове, обе росли в простых городах и рабочих семьях без особых привилегий. Нас не баловали и довольно строго воспитывали. Так что у нас с Таней похожие черты характера: стойкость и боевой настрой», — рассказала актриса.

Никита Кологривый

В «Крови на асфальте» Никита Кологривый исполнил роль бывшего лидера группировки «Универсам» Кащея. Вместе с Елизаветой Базыкиной он сыграл в сериале «Комбинация» продюсера одноименной группы Александра Шишинина.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников / Wink, START

Кроме того, Никита Кологривый появился в сериалах «Волшебный участок», «Макс и Гусь», «Подростки. Первая любовь», «Чистые» и «Последний богатырь. Наследие».

Среди грядущих релизов с участием актера — драма Олега Асадулина «Степные боги», комедия «Небриллиантовая рука» Миши Семичева и Романа Кима, а также фильмы «Семейный призрак», «Сокровища гномов», «Момент истины», «Царевна-лягушка» и байопик «Жириновский. Взлет».

Еще Никита Кологривый появится в третьем сезона сериала «Метод» Юрия Быкова.

«Мой любимый жанр — это фэнтези, нуарные детективы, «Город грехов» обожаю. Вот «Метод» мне его напоминает, в том числе интересными персонажами. Мой герой Женя Зверь, например, трикстер. Он заставляет всех остальных героев действовать, он двигатель команды. Считаю, что это такой очень хороший образ современного дикого парня. Он часто совершает интуитивные поступки, больше доверяет инстинкту, чем разуму, и совсем не доверяет людям. Поэтому Зверь очень одинок. Не хотел бы я таким быть. И его жестокость мне совершенно не близка», — рассказал актер.

Никита Кологривый переживает период огромной популярности, и за это время успел противоречиво проявить себя.

Например, актер нелестно высказался об актрисе Александре Бортич, объяснив ее успех «симпатичной» внешностью. По мнению Кологрирового, прийти в профессию без образования все равно, что выйти замуж без любви.

«Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие, не симпатичные девушки, вы просто типы, бездельники. Поэтому надо заставить себя что-то поделать и не стрематься других работ, потому что артист складывается из опыта», — заявил Никита Кологривый в подкасте Эльдару Джарахову.

Актер обесценивал работу и других своих коллег по цеху. Во время выступления в школе-студии «Останкино» Кологривый раскритиковал Данилу Козловского в фильме «Духless».

«Сложно играть? На мужика надень костюм-тройку, посади его в «роллс-ройс», скажи ему разговаривать вот таким голосом (переходит на шепот), немножко пафоса добавь. Дать зрителю понять, что все это очень серьезно... А все делается секундно и моментально, я разобью тысячу таких лжеартистов», — подчеркнул Никита Кологривый.

Решив не останавливаться на достигнутом, актер назвал скучными роли Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского.

«Мне его жалко. Этого человека, этого Кологривого жалко. Я думаю, что он дурак», — заявил актер Леонид Ярмольник в интервью ТАСС.

Досталось и касту сериала «Слово пацана». По мнению Кологривого, только он знаком с пацанской жизнью в то время, как у других актеров проекта совершенно другой опыт.

«Я и так этот Кащей. Что мне там играть? Я вырос в этих местах, в отличие от Вани Янковского или еще кого-то», — поделился актер во время подкаста «Без сменки».

В ответ на нападки Никиты Кологривого актер Филипп Янковский сказал: «Кино — это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает».

Среди других «подвигов» Никиты Кологривого — спор с Александром Гордоном во время шоу «Зыкрытый показ», домогательства до официантки в Новосибирске (актер укусил девушку за ногу) и исключение из списка артистов гала-концерта «Жванецкий».

«Эффект Кологривого — это когда славы больше, чем ума. При этом актеру и не надо быть мыслителем. Артист не должен думать, он должен уметь умно чувствовать. В этом и состоит суть актерской профессии, а думать должен режиссер», — рассказал в «Шоу Воли» актер Юрий Стоянов.

Анна Пересильд

В «Слове пацана» Анна Пересильд сыграла одну из самых трагичных ролей — девушку Марата Айгуль Ахмерову, которая стала жертвой разборок между группировками.

«Я совершенно случайно поехала с мамой на фестиваль «Короче», который проходил в Калининграде. Там мы пересеклись с нашим режиссером Андреем Николаевичем (Жора Крыжовников. — Прим. «СЭ») на открытии. Я не была с ним знакома, но я видела его работы. Я не узнала его, но очень им впечатлилась», — рассказала актриса о знакомстве с Жорой Крыжовниковым.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников / Wink, START

Анна Пересильд считает, что одноклассники, скорее, негативно отнеслись к ее популярности.

«Наверное, им не очень приятно, что все сложилось именно так. Но я не могу говорить за других людей. В целом поддерживаю со всеми хорошие отношения, но как они реагируют на меня — это уже их выбор».

Мама Анны Пересильд, актриса Юлия Пересильд гордится успехами дочери.

«Запросы по мне — 220 тысяч, запросы по Ане — 420 тысяч. Я говорю: «Я зачем в космос летала, Аня?» Мы смеемся дома», — рассказала актриса.

После участия в проекте Жоры Крыжовникова Анна Пересильд снялась в картине Ильи Учителя «Летучий корабль», а в перспективе у актрисы ­— работа над главной ролью в фильме Юрия Хмельницкого «Алиса в стране чудес».

Ярослав Могильников

В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ярослав Могильников воплотил образ члена группировки «Универсам» Миши Тилькина или Ералаша. Мальчик-сирота пришел в банду, чтобы заработать деньги на утюг для бабушки, которая его воспитала.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников / Wink, START

На волне популярности «Слова пацана» 16-летнего актера заметил дизайнер Гоша Рубчинский, работающий над брендом американского рэпера Канье Уэста. Ярослав снялся в кампейне, посвященном новому альбому музыканта. Фотографиями сначала поделился в соцсетях Рубчинский, а потом этот же пост выложил к себе и Уэст.

Однако после работы над проектом Жоры Крыжовникова Могильников не только стал лицом бренда Канье Уэста, но и снялся в нескольких сериалах. Так, он исполнил главную роль в проекте «Юг» Ивана Соснина о мальчике, отправляющегося в большое путешествие в поисках отца. Также Ярослав появился в сериале «Жвачка» Александра Цоя, в центре сюжета которой — нездоровые отношения девушки из детдома и парня из благополучной московской семьи.

Среди грядущих проектов, в которых появится звезда «Слова пацана» — «Красный шелк», «Злые люди» и «Жига».

Правда, открывшиеся карьерные перспективы, похоже, не слишком радуют Ярослава.

«Я очень устал, друзья. Я прям чувствую, что из меня выжались абсолютно все силы, все. Как в моральном плане, так и в физическом. Я чувствую нереальное выгорание. За последние несколько дней я испытываю большой стресс и переживания, каждый день я очень напряжен, будто вот-вот произойдет внутренний бум», — делился актер своими переживаниями в соцсетях.

Могильников отмечал, что не знает, как с ними справиться: «Слишком много на меня взгрузилось, я просто не знаю, что делать, как дальше жить, куда идти и какой путь выбрать».

Лев Зулькарнаев

В «Крови на асфальте» Лев Зулькарнаев сыграл персонажа Вахита Зималетдинова по прозвищу Зима, одного из «суперов» группировки «Универсам».

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников / Wink, START

Недавно поклонники стали приписывать актеру роман с коллегой по «Слову пацана» Анной Пересильд.

«Домыслы. Слухи», — прокомментировал предположения фанатов Лев Зулькарнаев.

После работы над «Словом пацана» актер снялся в сериалах «Цербер», «Волшебный участок», «Жвачка», «Она такая классная», «Дети перемен» и «Подростки в космосе».

Среди будущих проектов Льва Зулькарнаева — сериалы «Фонд», «Мэтч» и «Циники», а также фэнтези Дарьи Мороз «Неземная».

В недавнем интервью актер признался, что боится стать заложником одного амплуа.

«Любой актер боится застрять в одном амплуа. И я тоже. Пытаюсь найти и исследовать себя, разобраться, как много внутри меня живет всяких проявлений и настроений, которые потом можно будет дарить своему персонажу. Нет желания выделять что-то любимое, чтобы, опять же, не попасть в ловушку какого-то амплуа. Я, наоборот, ничего не загадываю. Мне просто хочется каждый раз оказываться в моменте, когда я что-то новое открываю про себя. Иногда, конечно, есть опасения, удастся ли мне на всю дистанцию протянуть это хорошее непостоянство», — рассказал Лев.