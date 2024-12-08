Не только «Анора»: 8 лучших фильмов с Юрой Борисовым
Сегодня, 8 декабря, день рождения отмечает Юра Борисов. Российский актер уже несколько недель не сходит со страниц мировых изданий: за роль в фильме «Анора» уроженцу Московской области прочат активное участие в борьбе за главные кинонаграды — в том числе и за «Оскар».
При этом Юра уже включился в гонку, получив первые номинации на Gotham Awards и Astra Film Awards. Среди конкурентов — звезда «Наследников» Киран Калкин и двукратный обладатель премии «Оскар» Дензел Вашингтон. Желаем Юре удачи! А пока по случаю 32-летия актера вспоминаем главные фильмы с его участием.
Купе номер 6
Год: 2021.
Страна: Финляндия, Эстония, Россия, Германия.
Режиссер: Юхо Куосманен.
В главных ролях: Юра Борисов, Сейди Хаарла, Динара Друкарова, Дмитрий Беленихин, Юлия Ауг.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.
Рейтинг IMDb: 7,2.
В «Анору» Юра Борисов попал благодаря картине «Купе номер 6»: ее тоже показывали в Каннах, где она получила Гран-при жюри и Приз экуменического (христианского) жюри. Также ленту выдвигали на «Золотой глобус» и «Сезар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Борисов же заработал номинацию на премию Европейской киноакадемии, но уступил Энтони Хопкинсу с драмой «Отец».
Собственно, Шон Бэйкер предложил актеру роль в «Аноре», после того как увидел его в «Купе номер 6». По сюжету студентка из Финляндии едет на поезде в Мурманск, чтобы своими глазами увидеть знаменитые петроглифы (изображения на камнях. — Прим. Ред.). Ее попутчиком становится простой парень Леха, с которым девушке предстоит провести несколько запоминающихся дней.
Серебряные коньки
Год: 2020.
Страна: Россия.
Режиссер: Михаил Локшин.
В главных ролях: Федор Федотов, Соня Присс, Алексей Гуськов, Кирилл Зайцев, Юра Борисов.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,1.
До «Купе номер 6» свой вклад в выдвижение Юры Борисова на международную арену внесла приключенческая мелодрама «Серебряные коньки». Она стала первым российским проектом, который был выпущен на платформе Netflix в категории Originals: в некоторых странах фильм попал в топ-10, а кое-где даже занял первое место.
В «Серебряных коньках» Юре Борисову досталась роль Алекса — предводителя воров, увлеченного марксистскими идеями. При этом центральным персонажем картины выступает сын фонарщика Матвей, который влюбляется в дочь крупного сановника Алису. Чтобы заработать на жизнь, парень соглашается примкнуть к банде.
Калашников
Год: 2020.
Страна: Россия.
Режиссер: Константин Буслов.
В главных ролях: Юра Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 6,6.
В 2021 году Юра Борисов получил престижную кинопремию «Золотой орел» за биографическую драму «Калашников». В категории «Лучшая мужская роль» актер обошел Максима Матвеева («Союз Спасения») и Александра Петрова («Стрельцов»).
Картина повествует о жизненном пути Михаила Калашникова — создателя всемирно известного автомата. После тяжелого ранения в самом начале Великой Отечественной войны главный герой фильма начинает свои эксперименты, а уже в 1947 году парень-самоучка представляет публике свое главное изобретение.
Кентавр
Год: 2023.
Страна: Россия.
Режиссер: Кирилл Кемнец.
В главных ролях: Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилев, Григорий Верник, Кирилл Мелехов.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 7,0.
Триллер «Кентавр» принес Юре Борисову номинацию на другую отечественную кинопремию. Речь идет, конечно же, про «Нику», однако на сей раз актер уступил Александру Яценко с военной драмой «Праведник».
Персонаж Борисова — московский таксист Саша, который работает только по ночам. Его новая пассажирка — эскортница Лиза. Девушка арендует такси на всю ночь, чтобы заехать сразу к нескольким клиентам. Впереди главных героев ждет долгая поездка, а в городе тем временем орудует маньяк, который уже убил несколько коллег Лизы.
Сто лет тому вперед
Год: 2024.
Страна: Россия.
Режиссер: Александр Андрющенко.
В главных ролях: Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Юра Борисов.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 6,0.
Любопытно, что «Анора» — это не единственная премьера 2024 года, где центрального персонажа сыграл Марк Эйдельштейн, а второстепенного — Юра Борисов. До нее была фантастическая лента «Сто лет тому вперед».
В экранизации одноименной повести Кира Булычева Эйдельштейну достался образ обычного школьника Коли Герасимова, а Борисову — космического пирата по прозвищу Глот. Разумеется, не обошлось и без Алисы Селезневой: главную героиню серии фантастических книг сыграла Даша Верещагина.
Кто-нибудь видел мою девчонку?
Год: 2020.
Страна: Россия.
Режиссер: Ангелина Никонова.
В главных ролях: Аня Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Юра Борисов, Алексей Золотовицкий.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.
Рейтинг IMDb: 5,3.
Драма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» была снята по одноименному автобиографическому роману Карины Добротворской. Книгу она посвятила отношениям с первым мужем — известным кинокритиком Сергеем Добротворским.
По сюжету Кира — успешный редактор: она живет в Париже и состоит в отношениях с молодым человеком (его-то и сыграл Юра Борисов). Только вот она все никак не может забыть события 17-летней давности, когда, будучи еще студенткой, влюбилась в кинокритика Сергея Добровольского. Он умер от передозировки после их расставания, и теперь Кира пытается переосмыслить их роман.
Бык
Год: 2019.
Страна: Россия.
Режиссер: Борис Акопов.
В главных ролях: Юра Борисов, Стася Милославская, Афина Лукиди, Егор Кенжаметов, Александр Самсонов.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.
Рейтинг IMDb: 6,4.
В свое время криминальная драма «Бык» стала для Юры Борисова настоящим прорывом в большом кино. Актер заработал первую номинацию на «Золотого орла» (победа тогда досталась Саше Петрову за «Текст»), а сам фильм получил главный приз «Кинотавра» и одну из наград кинофестиваля в Карловых Варах.
Бык — это прозвище главного героя Антона Быкова, который в конце 1990-х пытается зарабатывать всеми доступными способами. Однажды парень не успевает скрыться от милиции, но его спасает крупный криминальный авторитет. Разумеется, взамен он просит Быка об услуге.
Анора
Год: 2024.
Страна: США.
Режиссер: Шон Бэйкер.
В главных ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.
Рейтинг IMDb: 8,2.
Закончить, пожалуй, стоит именно «Анорой». В Каннах фильм Шона Бэйкера получил «Золотую пальмовую ветвь» — высшую награду кинофестиваля. Позади остались новинки от Фрэнсиса Форда Копполы, Пола Шредера, Йоргоса Лантимоса, Паоло Соррентино и других именитых кинематографистов.
Главная героиня ленты — стриптизерша Эни, которая предпочитает имя Анора. А еще она немного говорит по-русски! Знакомство с сыном российского олигарха кардинально меняет жизнь девушки, особенно после скоропалительной свадьбы в Лас-Вегасе. Разумеется, родители парня не в восторге от такого поворота событий и отправляют к молодоженам своих людей, чтобы те решили этот вопрос. Среди них — молчаливый Игорь, которого и сыграл Юра Борисов.