Не только «Анора»: 8 лучших фильмов с Юрой Борисовым

Сегодня, 8 декабря, день рождения отмечает Юра Борисов. Российский актер уже несколько недель не сходит со страниц мировых изданий: за роль в фильме «Анора» уроженцу Московской области прочат активное участие в борьбе за главные кинонаграды — в том числе и за «Оскар».

При этом Юра уже включился в гонку, получив первые номинации на Gotham Awards и Astra Film Awards. Среди конкурентов — звезда «Наследников» Киран Калкин и двукратный обладатель премии «Оскар» Дензел Вашингтон. Желаем Юре удачи! А пока по случаю 32-летия актера вспоминаем главные фильмы с его участием.

Купе номер 6

Год: 2021.

Страна: Финляндия, Эстония, Россия, Германия.

Режиссер: Юхо Куосманен.

В главных ролях: Юра Борисов, Сейди Хаарла, Динара Друкарова, Дмитрий Беленихин, Юлия Ауг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Купе номер 6» / реж. Юхо Куосманен / Sony Pictures Releasing

В «Анору» Юра Борисов попал благодаря картине «Купе номер 6»: ее тоже показывали в Каннах, где она получила Гран-при жюри и Приз экуменического (христианского) жюри. Также ленту выдвигали на «Золотой глобус» и «Сезар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Борисов же заработал номинацию на премию Европейской киноакадемии, но уступил Энтони Хопкинсу с драмой «Отец».

Собственно, Шон Бэйкер предложил актеру роль в «Аноре», после того как увидел его в «Купе номер 6». По сюжету студентка из Финляндии едет на поезде в Мурманск, чтобы своими глазами увидеть знаменитые петроглифы (изображения на камнях. — Прим. Ред.). Ее попутчиком становится простой парень Леха, с которым девушке предстоит провести несколько запоминающихся дней.

Серебряные коньки

Год: 2020.

Страна: Россия.

Режиссер: Михаил Локшин.

В главных ролях: Федор Федотов, Соня Присс, Алексей Гуськов, Кирилл Зайцев, Юра Борисов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Серебряные коньки» / реж. Михаил Локшин / Централ Партнершип

До «Купе номер 6» свой вклад в выдвижение Юры Борисова на международную арену внесла приключенческая мелодрама «Серебряные коньки». Она стала первым российским проектом, который был выпущен на платформе Netflix в категории Originals: в некоторых странах фильм попал в топ-10, а кое-где даже занял первое место.

В «Серебряных коньках» Юре Борисову досталась роль Алекса — предводителя воров, увлеченного марксистскими идеями. При этом центральным персонажем картины выступает сын фонарщика Матвей, который влюбляется в дочь крупного сановника Алису. Чтобы заработать на жизнь, парень соглашается примкнуть к банде.

Калашников

Год: 2020.

Страна: Россия.

Режиссер: Константин Буслов.

В главных ролях: Юра Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Калашников» / реж. Константин Буслов / Эталон-фильм

В 2021 году Юра Борисов получил престижную кинопремию «Золотой орел» за биографическую драму «Калашников». В категории «Лучшая мужская роль» актер обошел Максима Матвеева («Союз Спасения») и Александра Петрова («Стрельцов»).

Картина повествует о жизненном пути Михаила Калашникова — создателя всемирно известного автомата. После тяжелого ранения в самом начале Великой Отечественной войны главный герой фильма начинает свои эксперименты, а уже в 1947 году парень-самоучка представляет публике свое главное изобретение.

Кентавр

Год: 2023.

Страна: Россия.

Режиссер: Кирилл Кемнец.

В главных ролях: Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилев, Григорий Верник, Кирилл Мелехов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Кентавр» / реж. Кирилл Кемнец / Okko

Триллер «Кентавр» принес Юре Борисову номинацию на другую отечественную кинопремию. Речь идет, конечно же, про «Нику», однако на сей раз актер уступил Александру Яценко с военной драмой «Праведник».

Персонаж Борисова — московский таксист Саша, который работает только по ночам. Его новая пассажирка — эскортница Лиза. Девушка арендует такси на всю ночь, чтобы заехать сразу к нескольким клиентам. Впереди главных героев ждет долгая поездка, а в городе тем временем орудует маньяк, который уже убил несколько коллег Лизы.

Сто лет тому вперед

Год: 2024.

Страна: Россия.

Режиссер: Александр Андрющенко.

В главных ролях: Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Юра Борисов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 6,0.

Фото Кадр из фильма «Сто лет тому вперед» / реж. Александр Андрющенко / Централ Партнершип

Любопытно, что «Анора» — это не единственная премьера 2024 года, где центрального персонажа сыграл Марк Эйдельштейн, а второстепенного — Юра Борисов. До нее была фантастическая лента «Сто лет тому вперед».

В экранизации одноименной повести Кира Булычева Эйдельштейну достался образ обычного школьника Коли Герасимова, а Борисову — космического пирата по прозвищу Глот. Разумеется, не обошлось и без Алисы Селезневой: главную героиню серии фантастических книг сыграла Даша Верещагина.

Кто-нибудь видел мою девчонку?

Год: 2020.

Страна: Россия.

Режиссер: Ангелина Никонова.

В главных ролях: Аня Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Юра Борисов, Алексей Золотовицкий.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 5,3.

Фото Кадр из фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» / реж. Ангелина Никонова / Студия «Слон»

Драма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» была снята по одноименному автобиографическому роману Карины Добротворской. Книгу она посвятила отношениям с первым мужем — известным кинокритиком Сергеем Добротворским.

По сюжету Кира — успешный редактор: она живет в Париже и состоит в отношениях с молодым человеком (его-то и сыграл Юра Борисов). Только вот она все никак не может забыть события 17-летней давности, когда, будучи еще студенткой, влюбилась в кинокритика Сергея Добровольского. Он умер от передозировки после их расставания, и теперь Кира пытается переосмыслить их роман.

Бык

Год: 2019.

Страна: Россия.

Режиссер: Борис Акопов.

В главных ролях: Юра Борисов, Стася Милославская, Афина Лукиди, Егор Кенжаметов, Александр Самсонов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,4.

Фото Кадр из фильма «Бык» / реж. Борис Акопов / ВГИК

В свое время криминальная драма «Бык» стала для Юры Борисова настоящим прорывом в большом кино. Актер заработал первую номинацию на «Золотого орла» (победа тогда досталась Саше Петрову за «Текст»), а сам фильм получил главный приз «Кинотавра» и одну из наград кинофестиваля в Карловых Варах.

Бык — это прозвище главного героя Антона Быкова, который в конце 1990-х пытается зарабатывать всеми доступными способами. Однажды парень не успевает скрыться от милиции, но его спасает крупный криминальный авторитет. Разумеется, взамен он просит Быка об услуге.

Анора

Год: 2024.

Страна: США.

Режиссер: Шон Бэйкер.

В главных ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из фильма «Анора» / реж. Шон Бэйкер / FilmNation Entertainmen

Закончить, пожалуй, стоит именно «Анорой». В Каннах фильм Шона Бэйкера получил «Золотую пальмовую ветвь» — высшую награду кинофестиваля. Позади остались новинки от Фрэнсиса Форда Копполы, Пола Шредера, Йоргоса Лантимоса, Паоло Соррентино и других именитых кинематографистов.

Главная героиня ленты — стриптизерша Эни, которая предпочитает имя Анора. А еще она немного говорит по-русски! Знакомство с сыном российского олигарха кардинально меняет жизнь девушки, особенно после скоропалительной свадьбы в Лас-Вегасе. Разумеется, родители парня не в восторге от такого поворота событий и отправляют к молодоженам своих людей, чтобы те решили этот вопрос. Среди них — молчаливый Игорь, которого и сыграл Юра Борисов.