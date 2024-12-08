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Актер Юра Борисов: лучшие роли и фильмы — где снимался
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Не только «Анора»: 8 лучших фильмов с Юрой Борисовым

8 декабря актер Юра Борисов отмечает день рождения
Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Купе номер 6» / реж. Юхо Куосманен / Sony Pictures Releasing:
Фото Кадр из фильма «Купе номер 6» / реж. Юхо Куосманен / Sony Pictures Releasing:
Кадр из фильма «Анора» / реж. Шон Бэйкер / FilmNation Entertainmen
Фото Кадр из фильма «Анора» / реж. Шон Бэйкер / FilmNation Entertainmen
Кадр из фильма «Бык» / реж. Борис Акопов / ВГИК
Фото Кадр из фильма «Бык» / реж. Борис Акопов / ВГИК
Кадр из фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» / реж. Ангелина Никонова / Студия «Слон»
Фото Кадр из фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» / реж. Ангелина Никонова / Студия «Слон»
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед» / реж. Александр Андрющенко / Централ Партнершип
Фото Кадр из фильма «Сто лет тому вперед» / реж. Александр Андрющенко / Централ Партнершип
Кадр из фильма «Кентавр» / реж. Кирилл Кемнец / Okko
Фото Кадр из фильма «Кентавр» / реж. Кирилл Кемнец / Okko
Кадр из фильма «Калашников» / реж. Константин Буслов / Эталон-фильм
Фото Кадр из фильма «Калашников» / реж. Константин Буслов / Эталон-фильм
Кадр из фильма «Серебряные коньки» / реж. Михаил Локшин / Централ Партнершип
Фото Кадр из фильма «Серебряные коньки» / реж. Михаил Локшин / Централ Партнершип
Кадр из фильма «Купе номер 6» / реж. Юхо Куосманен / Sony Pictures Releasing
Фото Кадр из фильма «Купе номер 6» / реж. Юхо Куосманен / Sony Pictures Releasing
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Сегодня, 8 декабря, день рождения отмечает Юра Борисов. Российский актер уже несколько недель не сходит со страниц мировых изданий: за роль в фильме «Анора» уроженцу Московской области прочат активное участие в борьбе за главные кинонаграды — в том числе и за «Оскар».

Анора фильм 2024: Юра Борисов, номинация на&nbsp;премию Спирит (Spirit Awards). Юру Борисова номинировали на премию Spirit Awards за роль в фильме «Анора»

При этом Юра уже включился в гонку, получив первые номинации на Gotham Awards и Astra Film Awards. Среди конкурентов — звезда «Наследников» Киран Калкин и двукратный обладатель премии «Оскар» Дензел Вашингтон. Желаем Юре удачи! А пока по случаю 32-летия актера вспоминаем главные фильмы с его участием.

Купе номер 6

Год: 2021.
Страна: Финляндия, Эстония, Россия, Германия.
Режиссер: Юхо Куосманен.
В главных ролях: Юра Борисов, Сейди Хаарла, Динара Друкарова, Дмитрий Беленихин, Юлия Ауг.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.
Рейтинг IMDb: 7,2.

Кадр из фильма «Купе номер 6» / реж. Юхо Куосманен / Sony Pictures Releasing
Фото Кадр из фильма «Купе номер 6» / реж. Юхо Куосманен / Sony Pictures Releasing

В «Анору» Юра Борисов попал благодаря картине «Купе номер 6»: ее тоже показывали в Каннах, где она получила Гран-при жюри и Приз экуменического (христианского) жюри. Также ленту выдвигали на «Золотой глобус» и «Сезар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Борисов же заработал номинацию на премию Европейской киноакадемии, но уступил Энтони Хопкинсу с драмой «Отец».

Собственно, Шон Бэйкер предложил актеру роль в «Аноре», после того как увидел его в «Купе номер 6». По сюжету студентка из Финляндии едет на поезде в Мурманск, чтобы своими глазами увидеть знаменитые петроглифы (изображения на камнях. — Прим. Ред.). Ее попутчиком становится простой парень Леха, с которым девушке предстоит провести несколько запоминающихся дней.

Серебряные коньки

Год: 2020.
Страна: Россия.
Режиссер: Михаил Локшин.
В главных ролях: Федор Федотов, Соня Присс, Алексей Гуськов, Кирилл Зайцев, Юра Борисов.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,1.

Кадр из фильма «Серебряные коньки» / реж. Михаил Локшин / Централ Партнершип
Фото Кадр из фильма «Серебряные коньки» / реж. Михаил Локшин / Централ Партнершип

До «Купе номер 6» свой вклад в выдвижение Юры Борисова на международную арену внесла приключенческая мелодрама «Серебряные коньки». Она стала первым российским проектом, который был выпущен на платформе Netflix в категории Originals: в некоторых странах фильм попал в топ-10, а кое-где даже занял первое место.

В «Серебряных коньках» Юре Борисову досталась роль Алекса — предводителя воров, увлеченного марксистскими идеями. При этом центральным персонажем картины выступает сын фонарщика Матвей, который влюбляется в дочь крупного сановника Алису. Чтобы заработать на жизнь, парень соглашается примкнуть к банде.

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Калашников

Год: 2020.
Страна: Россия.
Режиссер: Константин Буслов.
В главных ролях: Юра Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 6,6.

Кадр из фильма «Калашников» / реж. Константин Буслов / Эталон-фильм
Фото Кадр из фильма «Калашников» / реж. Константин Буслов / Эталон-фильм

В 2021 году Юра Борисов получил престижную кинопремию «Золотой орел» за биографическую драму «Калашников». В категории «Лучшая мужская роль» актер обошел Максима Матвеева («Союз Спасения») и Александра Петрова («Стрельцов»).

Картина повествует о жизненном пути Михаила Калашникова — создателя всемирно известного автомата. После тяжелого ранения в самом начале Великой Отечественной войны главный герой фильма начинает свои эксперименты, а уже в 1947 году парень-самоучка представляет публике свое главное изобретение.

Кентавр

Год: 2023.
Страна: Россия.
Режиссер: Кирилл Кемнец.
В главных ролях: Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилев, Григорий Верник, Кирилл Мелехов.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Кадр из фильма «Кентавр» / реж. Кирилл Кемнец / Okko
Фото Кадр из фильма «Кентавр» / реж. Кирилл Кемнец / Okko

Триллер «Кентавр» принес Юре Борисову номинацию на другую отечественную кинопремию. Речь идет, конечно же, про «Нику», однако на сей раз актер уступил Александру Яценко с военной драмой «Праведник».

Персонаж Борисова — московский таксист Саша, который работает только по ночам. Его новая пассажирка — эскортница Лиза. Девушка арендует такси на всю ночь, чтобы заехать сразу к нескольким клиентам. Впереди главных героев ждет долгая поездка, а в городе тем временем орудует маньяк, который уже убил несколько коллег Лизы.

Сто лет тому вперед

Год: 2024.
Страна: Россия.
Режиссер: Александр Андрющенко.
В главных ролях: Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Юра Борисов.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 6,0.

Кадр из фильма «Сто лет тому вперед» / реж. Александр Андрющенко / Централ Партнершип
Фото Кадр из фильма «Сто лет тому вперед» / реж. Александр Андрющенко / Централ Партнершип

Любопытно, что «Анора» — это не единственная премьера 2024 года, где центрального персонажа сыграл Марк Эйдельштейн, а второстепенного — Юра Борисов. До нее была фантастическая лента «Сто лет тому вперед».

В экранизации одноименной повести Кира Булычева Эйдельштейну достался образ обычного школьника Коли Герасимова, а Борисову — космического пирата по прозвищу Глот. Разумеется, не обошлось и без Алисы Селезневой: главную героиню серии фантастических книг сыграла Даша Верещагина.

Сто лет тому вперед, 2024. «Сто лет тому вперед»: обзор фильма по мотивам повести Кира Булычева

Кто-нибудь видел мою девчонку?

Год: 2020.
Страна: Россия.
Режиссер: Ангелина Никонова.
В главных ролях: Аня Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Юра Борисов, Алексей Золотовицкий.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.
Рейтинг IMDb: 5,3.

Кадр из фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» / реж. Ангелина Никонова / Студия «Слон»
Фото Кадр из фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» / реж. Ангелина Никонова / Студия «Слон»

Драма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» была снята по одноименному автобиографическому роману Карины Добротворской. Книгу она посвятила отношениям с первым мужем — известным кинокритиком Сергеем Добротворским.

По сюжету Кира — успешный редактор: она живет в Париже и состоит в отношениях с молодым человеком (его-то и сыграл Юра Борисов). Только вот она все никак не может забыть события 17-летней давности, когда, будучи еще студенткой, влюбилась в кинокритика Сергея Добровольского. Он умер от передозировки после их расставания, и теперь Кира пытается переосмыслить их роман.

Бык

Год: 2019.
Страна: Россия.
Режиссер: Борис Акопов.
В главных ролях: Юра Борисов, Стася Милославская, Афина Лукиди, Егор Кенжаметов, Александр Самсонов.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.
Рейтинг IMDb: 6,4.

Кадр из фильма «Бык» / реж. Борис Акопов / ВГИК
Фото Кадр из фильма «Бык» / реж. Борис Акопов / ВГИК

В свое время криминальная драма «Бык» стала для Юры Борисова настоящим прорывом в большом кино. Актер заработал первую номинацию на «Золотого орла» (победа тогда досталась Саше Петрову за «Текст»), а сам фильм получил главный приз «Кинотавра» и одну из наград кинофестиваля в Карловых Варах.

Бык — это прозвище главного героя Антона Быкова, который в конце 1990-х пытается зарабатывать всеми доступными способами. Однажды парень не успевает скрыться от милиции, но его спасает крупный криминальный авторитет. Разумеется, взамен он просит Быка об услуге.

Анора

Год: 2024.
Страна: США.
Режиссер: Шон Бэйкер.
В главных ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.
Рейтинг IMDb: 8,2.

Кадр из фильма «Анора» / реж. Шон Бэйкер / FilmNation Entertainmen
Фото Кадр из фильма «Анора» / реж. Шон Бэйкер / FilmNation Entertainmen

Закончить, пожалуй, стоит именно «Анорой». В Каннах фильм Шона Бэйкера получил «Золотую пальмовую ветвь» — высшую награду кинофестиваля. Позади остались новинки от Фрэнсиса Форда Копполы, Пола Шредера, Йоргоса Лантимоса, Паоло Соррентино и других именитых кинематографистов.

Главная героиня ленты — стриптизерша Эни, которая предпочитает имя Анора. А еще она немного говорит по-русски! Знакомство с сыном российского олигарха кардинально меняет жизнь девушки, особенно после скоропалительной свадьбы в Лас-Вегасе. Разумеется, родители парня не в восторге от такого поворота событий и отправляют к молодоженам своих людей, чтобы те решили этот вопрос. Среди них — молчаливый Игорь, которого и сыграл Юра Борисов.

Анора фильм 2024: обзор, критика и&nbsp;награды&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть. Новая «Красотка»? Каким получился фильм «Анора», получивший «Золотую пальмовую ветвь»

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