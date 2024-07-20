Обзор сериала «Аколит»: почему фанаты «Звездных войн» ругают проект

Как известно, больше всего «Звездные войны» ненавидят фанаты далекой-далекой галактики. И кажется, завершившийся на днях первый сезон сериала «Аколит», действие которого происходит во вселенной джедаев и ситхов, больше всего не понравился именно аудитории поклонников вселенной.

Но, увы, и рядовые зрители не остались в восторге от нового продукта Disney. Однако, если закрыть глаза на недостатки, «Аколит» как минимум может развлечь, а для знатоков истории далекой-далекой галактики и вовсе преподнес пару сюрпризов. Разбираемся, каким получился сериал и стоит ли его смотреть.

Сюжет сериала «Аколит»

Осторожно: в этой главе могут быть спойлеры.

На дворе эпоха Расцвета Республики: до событий первого эпизода саги от Джорджа Лукаса еще 100 лет, а орден Джедаев, кажется, находится на пике своего могущества.

Все начинается с череды загадочных убийств нескольких галактических рыцарей. Первой жертвой становится магистр-джедай Индара, следующим рок настигает приверженца светлой стороны силы по имени Торбин. Последний, встретившись лицом к лицу с убийцей, испытывая муки совести, сам принимает яд. В живых остаются еще двое членов ордена — магистр Келнакка из расы вуки и магистр Сол. Все четверо связаны друг с другом давней экспедицией на далекую планету Брендок, на поверхности которой произошло что-то, способное изменить все представления о силе как таковой.

Главной подозреваемой в убийствах становится бывшая девушка-падаван (ученица джедая. — Прим. ред.) по имени Оша. Она так и не окончила свое обучение, покинула орден и теперь работает механиком, ремонтируя обшивку космических кораблей. Героиню арестовывают и планируют доставить в столицу Республики — на планету Корусант, где та предстанет перед судом джедаев. Но в процессе транспортировки корабль терпит крушение, а в дальнейшем выясняется, что за убийствами стоит сестра-близнец Оши по имени Мэй.

Фото Кадр из сериала «Аколит»

Во главе расследования становится магистр Сол вместе со своим падаваном по имени Джеки Лон и рыцарем-хранителем Йордом. В ходе своих поисков они не просто выходят на Мэй, но и встречаются с ее загадочным учителем — мощным пользователем темной стороны, способным справиться сразу с отрядом джедаев.

Сюжетно «Аколит» делится на две части. И если расследование убийств и поиски Мэй происходят в условном настоящем, то причины сложившейся ситуации раскрываются в трех сериях, рассказывающих историю той самой давней экспедиции на Брендок.

В ходе своих исследований далекой планеты джедаи натыкаются на поселение пользователей силы — своеобразный ковен ведьм, во главе которого стоит Мать Анисея. Но кроме взрослых в сообществе, полностью состоящем из женщин, живут две девочки. Ковен готовится к ритуалу посвящения близняшек — тех самых Мэй и Оши. Носители световых мечей прерывают церемонию и решают проверить юных сестер на уровень содержания мидихлорианов в крови и их восприимчивость к силе.

Фото Кадр из сериала «Аколит»

В ходе теста Оша проникается идеями ордена, а Мэй придерживается взглядов ее родного сообщества. Все это закончится трагедией, в которой из местного населения Брендока выживут лишь две близняшки. Они не простые дети. Они фактически являются сущностью, порожденной самой силой, а не людьми. Причем они и вовсе одно целое, просто разделенное на две части.

Чем недовольны фанаты «Звездных войн»

Казалось бы, «Аколит» полон тайн и все эти загадки вплетены в саму структуру далекой-далекой галактики. В теории это должно понравиться не только рядовому зрителю, не сильно вникающему в перипетии расширенной вселенной «Звездных войн», но и настоящим фанатам, знающим все даты наизусть.

Но именно осуждающий крик поклонников звучит громче всего. Сериал Лесли Хэдланд далек от идеала, причем даже просто хорошим его можно назвать лишь в отдельно взятые моменты. Но основное недовольство в Сети вызвали совсем не проблемы «Аколита» как отдельно взятого произведения, а его взаимодействие с правилами вселенной, где происходит сюжет.

Создание сериала сопровождали и скандалы с создательницей еще до выхода проекта. Еще больше внимания привлекли шуточные высказывания актеров в интервью уже после релиза — часть аудитории восприняла их видение персонажей саги слишком близко к сердцу.

Фото Кадр из сериала «Аколит»

Что же касается тех самых «изменений канона», то сильнее всего в среде фанатов были возмущены именно сериями-флешбэками, в которых раскрывается история рождения главных героинь, Оши и Мэй.

И тут стоит вспомнить историю Энакина Скайуокера. В среде поклонников далекой-далекой галактики принято считать, что Избранный был создан с помощью силы другим пользователем темной стороны — Императором Палпатином, известным также как Дарт Сидиус. Подобная сцена присутствует в одном из комиксов про Дарта Вейдера, но не может считаться полноценным подтверждением этой теории, так как фактически является видением самого Вейдера, погруженного в медитацию.

Кажется, «Аколит» косвенно подтверждает факт своеобразного «непорочного зачатия» Энакина, ведь девочки были созданы их матерью похожим образом. Только вот многие поклонники увидели в этом обесценивание образа самого Избранного, чье рождение больше не является уникальным обстоятельством.

Интересно, что в последней серии проекта Хэдланд в качестве небольшого камео появляется учитель Палпатина — Дарт Плэгас. Он тоже в свое время экспериментировал с созданием жизни — эту историю о своем учителе Энакину Скайуокеру рассказывали в третьем эпизоде киносаги.

Фото Кадр из сериала «Аколит»

Для человека, не состоящего внутри комьюнити фанатов, все вышеперечисленное может показаться лишь интересной работой со вселенной. Но только не для настоящих любителей «Звездных войн», которые яростно набрасываются на создателей сериала. Причем это уже не первое недовольство поклонников решениями Disney в отношении вселенной, придуманной Джорджем Лукасом. Многие возмущались и по поводу возвращения Императора Палпатина в девятом эпизоде фильмов.

Только вот в расширенном каноне, который существовал до эры Disney, главный злодей киносаги возвращался не раз и не два. Далекая-далекая галактика всегда была наполнена множеством спорных решений в отношении событий и судеб персонажей. Единственное отличие «Аколита» в том, что эти изменения теперь происходят не в книгах, комиксах или видеоиграх, а на экранах подписчиков сервиса Disney+.

Каким получился сериал «Аколит»

Но если отвлечься от сложностей строения мира «Звездных войн», «Аколит» все еще нельзя назвать хорошим сериалом. В нем, безусловно, есть интригующие моменты, а если отдаться повествованию, то можно получить определенное удовольствие от разворачивающихся на экране событий. Но в целом проект слишком часто «спотыкается», не раз и не два наступая на грабли, которые сам же и разбросал вокруг.

Один эпизод может быть абсолютно пустым и представлять собой путешествие из одной точки в другую. А следующая за ним серия будет состоять полностью из действия, причем не абы какого, а масштабной битвы между джедаями и ситхом. Такое решение сильно сбивает темп повествования. Впрочем, если бы все серии проекта, подобно релизам Netflix, вышли одновременно, то эта проблема не стояла бы так остро.

Фото Кадр из сериала «Аколит»

Удивительно, но по-настоящему плохо творение Лесли Хэдланд раскрывается именно в моменты столкновения представителей светлой и темной сторон. На этом поле «Аколит», кажется, превосходит и прошлогоднюю «Асоку», и даже трилогию сиквелов.

Если вы, превозмогая себя, сможете закрыть глаза на недочеты самого свежего на данный момент сериала по «Звездным войнам», то наверняка найдете в нем и плюсы. А восьмая серия и вовсе может оставить у вас чувство предвкушения, на усиление которого играют два самых значительных камео всего проекта — в финале сериала появляются уже упомянутый Дарт Плэгас и любимый всеми зеленокожий Магистр Йода.

Стоит ли смотреть сериал «Аколит»

Если вы не являетесь большим фанатом далекой-далекой галактики и не следите за календарем выхода всех новых релизов в рамках этой вселенной, то «Аколит» покажется вам откровенно слабым и проходным сериалом со множеством недостатков.

Фото Кадр из сериала «Аколит»

Проект шоураннера Лесли Хэдланд, несмотря на свежую для экранных воплощений «Звездных войн» эпоху и в теории интригующий новый взгляд на устоявшиеся стороны конфликта, не смог стать чем-то по-настоящему интересным и запоминающимся. Так что если ваше время на просмотр сериалов строго расписано, то стоит отдать предпочтение другим, более увлекательным проектам. Тем более что 2024 год оказался на удивление богатым на хорошие сериалы, часть из которых вовсе стала для зрителей сюрпризом.