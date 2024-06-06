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Аколит: что посмотреть с актерами из сериала
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

6 мин.

Что посмотреть с актерами из сериала «Аколит»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из сериала «Аколит»
Фото Кадр из сериала «Аколит»
Кадр из фильма «1917»
Фото Кадр из фильма «1917»
Кадр из фильма «Охота»
Фото Кадр из фильма «Охота»
Кадр из фильма «Мементо»
Фото Кадр из фильма «Мементо»
Кадр из фильма «После Янга»
Фото Кадр из фильма «После Янга»
Кадр из фильма «Логан»
Фото Кадр из фильма «Логан»
Кадр из фильма «Чужая ненависть»
Фото Кадр из фильма «Чужая ненависть»
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4 июня на Disney+ стартовал новый телепроект по вселенной «Звездных войн», при этом действие сериала «Аколит» развернулось задолго до событий киносаги. Главные роли в шоу достались как юным актерам, так и их более опытным коллегам. Рассказываем, какие фильмы можно посмотреть с главными звездами новинки.

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Амандла Стенберг: «Чужая ненависть»

Год: 2018.
Страна: США.
Режиссер: Джордж Тиллман мл.
В главных ролях: Амандла Стенберг, Реджина Холл, Расселл Хорнсби, Энтони Маки, Исса Рэй.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 7,5.

Кадр из фильма «Чужая ненависть»
Фото Кадр из фильма «Чужая ненависть»

Амандла Стенберг дебютировала в кино в 2011 году, когда появилась в боевике «Коломбиана» с Зои Салданой, сыграв ее героиню Каталею в детстве. Затем последовала роль Руты в «Голодных играх», а среди недавних проектов актрисы — озвучка Марго Кесс (Байт-паук) в номинированном на «Оскар» мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных».

В 2019 году Амандла претендовала на кинопремию канала MTV за главную роль в криминальной драме «Чужая ненависть», основанной на одноименном романе Энджи Томас. Сюжет фильма разворачивается вокруг 16-летней Старр: девушка оказалась единственной свидетельницей того, как белый полицейский застрелил безоружного афроамериканца.

Дафни Кин: «Логан»

Год: 2017.
Страна: США.
Режиссер: Джеймс Мэнголд.
В главных ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Дафни Кин, Бойд Холбрук, Стивен Мерчант.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 8,1.

Кадр из фильма «Логан»
Фото Кадр из фильма «Логан»

Актерская карьера Дафни Кин началась на телевидении: в 2014 году девочка засветилась в сериале «Беженцы». В 2019-м она появилась на экране в многосерийном фэнтези «Темные начала» по одноименной саге Филипа Пулмана. Однако ее самым известным проектом по-прежнему остается «Логан», за который Дафни получила номинацию на «Сатурн» в категории «Лучший молодой актер или актриса».

Кроме того, «Логан» принес Дафни Кин и Хью Джекману кинопремию канала MTV в категории «Лучший экранный дуэт». Напомним, что начинающая актриса сыграла мутанта по имени Лора, ну а Джекман вернулся к образу Росомахи: по сюжету мужчине предстоит отвезти девочку в безопасное место, где скрываются другие мутанты.

Джоди Тернер-Смит: «После Янга»

Год: 2021.
Страна: США.
Режиссер: Когонада.
В главных ролях: Колин Фаррелл, Джоди Тернер-Смит, Хейли Лу Ричардсон, Джастин Х. Мин, Малеа Эмма Тьяндравиджая.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.
Рейтинг IMDb: 6,6.

Кадр из фильма «После Янга»
Фото Кадр из фильма «После Янга»

Британка Джоди Тернер-Смит дебютировала в вампирском сериале «Настоящая кровь». Она также засветилась в триллере «Неоновый демон», драме «Квин и Слим», а также в сериалах «Сексуальное просвещение» и «Джетт». Кроме того, зрители могут помнить актрису по вызвавшему оживленные дискуссии проекту «Анна Болейн».

В 2021 году фильм с Тернер-Смит попал в секцию «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Речь идет о научно-фантастической драме «После Янга». Актрисе досталась роль Киры, которая вместе с супругом Джейком (его сыграл Колин Фаррелл) удочерила девочку Мику. Когда ее любимый андроид Янг выходит из строя, взрослые всеми силами пытаются спасти робота-помощника.

Кэрри-Энн Мосс: «Мементо»

Год: 2000.
Страна: США.
Режиссер: Кристофер Нолан.
В главных ролях: Гай Пирс, Кэрри-Энн Мосс, Джо Пантольяно, Марк Бун мл., Расс Фега.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 8,4.

Кадр из фильма «Мементо»
Фото Кадр из фильма «Мементо»

Канадка Кэрри-Энн Мосс прославилась благодаря франшизе «Матрица»: роль Тринити принесла ей номинации на «Сатурн» («Лучшая актриса») и кинонаграду канала MTV («Прорыв года»). Однако в ее фильмографии немало других достойных проектов — например, мелодрама «Шоколад» Лассе Халльстрема или психологический триллер Кристофера Нолана «Мементо».

В последнем Мосс сыграла девушку Натали, которая помогает главному герою. Напомним, что сюжет «Мементо» разворачивается вокруг Леонарда Шелби. Мужчина пытается отыскать убийцу своей жены, но расследование осложняется особой формой амнезии, из-за которой он постоянно забывает, что произошло всего лишь несколько минут назад.

Ли Джон-джэ: «Охота»

Год: 2022.
Страна: Южная Корея.
Режиссер: Ли Джон-джэ.
В главных ролях: Ли Джон-джэ, Чон У-сон, Чон Хе-джин, Хо Сон-тхэ, Ко Юн-джон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.
Рейтинг IMDb: 6,7.

Кадр из фильма «Охота»
Фото Кадр из фильма «Охота»

Южнокорейский актер Ли Джон-джэ обрел мировую известность благодаря суперхиту Netflix «Игра в кальмара», главная роль в котором принесла ему «Эмми» и Премию гильдии актеров, а также номинацию на «Золотой глобус». При этом Ли начал сниматься еще в середине девяностых, а в 2022-м он дебютировал еще и в качестве режиссера, выпустив шпионский боевик «Охота».

Этот фильм, премьера которого состоялась в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля, переносит зрителей в 1980-е. После покушения на президента Южной Кореи сотрудники двух отделов разведки пытаются вычислить северокорейского шпиона и в итоге начинают подозревать друг друга.

Дин-Чарльз Чепмен: «1917»

Год: 2019.
Страна: Великобритания, США, Индия, Испания.
Режиссер: Сэм Мендес.
В главных ролях: Джордж Маккэй, Дин-Чарльз Чепмен, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 8,2.

Кадр из фильма «1917»
Фото Кадр из фильма «1917»

Многие помнят британца Дина-Чарльза Чепмена по роли Томмена Баратеона в сериале «Игра престолов». Кроме того, актер принимал участие в съемках таких многосерийных проектов, как «Улица потрошителя» и «Белая королева», а также засветился в драме «Дыши ради нас» с Эндрю Гарфилдом и в комедии «Кэтрин по прозвищу Птичка» с Беллой Рэмзи.

В 2019 году Чепмен появился на экране в военной драме «1917», отмеченной тремя «Оскарами», двумя «Золотыми глобусами» и семью премиями BAFTA. Актер сыграл капрала Томаса Блэйка, которому вместе с сослуживцем предстоит пересечь вражескую территорию и предупредить второй батальон Девонширского полка о готовящейся ловушке. Среди тех, кто может в нее попасть — родной брат Блэйка.

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