Star Wars показал трейлер сериала «Звездные войны: Опорная команда»
Star Wars опубликовал трейлер сериала «Звездные войны: Опорная команда». Сюжет проекта сосредоточен на группе детей, которые заблудились в Галактике и хотят вернуться домой.
В сериале снялись Джуд Лоу, Керри Кондон, Райан Кира Армстронг, Тунде Адебимпе, Рави Кэбот-Кониерс, Майкл С. Брэдфорд, Дэйл Соулс и Мики Кэссиди.
Премьера «Опорной команды» пройдет 3 декабря на Disney+.
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