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Звездные войны: Опорная команда: трейлер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 06:30

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Star Wars показал трейлер сериала «Звездные войны: Опорная команда»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Звездные войны: Опорная команда»
Фото Кадр из сериала «Звездные войны: Опорная команда»
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Star Wars опубликовал трейлер сериала «Звездные войны: Опорная команда». Сюжет проекта сосредоточен на группе детей, которые заблудились в Галактике и хотят вернуться домой.

В сериале снялись Джуд Лоу, Керри Кондон, Райан Кира Армстронг, Тунде Адебимпе, Рави Кэбот-Кониерс, Майкл С. Брэдфорд, Дэйл Соулс и Мики Кэссиди.

Премьера «Опорной команды» пройдет 3 декабря на Disney+.

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