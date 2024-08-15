Star Wars показал трейлер сериала «Звездные войны: Опорная команда»

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Star Wars опубликовал трейлер сериала «Звездные войны: Опорная команда». Сюжет проекта сосредоточен на группе детей, которые заблудились в Галактике и хотят вернуться домой.

В сериале снялись Джуд Лоу, Керри Кондон, Райан Кира Армстронг, Тунде Адебимпе, Рави Кэбот-Кониерс, Майкл С. Брэдфорд, Дэйл Соулс и Мики Кэссиди.

Премьера «Опорной команды» пройдет 3 декабря на Disney+.