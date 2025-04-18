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Звездные войны Мол Повелитель теней сериал 2026: что известно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:15

1 мин.

Стало известно, когда выйдет мультсериал «Звездные войны: Мол — Повелитель теней»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Звездные войны: Войны клонов», реж. Дэйв Филони, Брайан О'Коннелл, Стюарт Ли и др. / Lucasfilm
Фото Кадр из сериала «Звездные войны: Войны клонов», реж. Дэйв Филони, Брайан О'Коннелл, Стюарт Ли и др. / Lucasfilm
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Про Дарта Мола снимают анимационный сериал «Звездные войны: Мол — Повелитель теней». На панели, посвященной 20-летию Lucasfilm Animation, на Star Wars Celebration Japan (фестиваль для фанатов «Звездных войн», который проводится с 1999 года) актер Сэм Уитвер объявил, что озвучит Дарта Мола в грядущем проекте.

Ранее Уитверл озвучивал этого персонажа в «Звездных войнах: Войнах клонов» и ряде других проектов. Действие «Повелителя теней» развернется после финального сезона «Войн клонов».

Когда выйдет сериал «Звездные войны: Мол — Повелитель теней»

Премьера анимационного сериала «Звездные войны: Мол — Повелитель теней» состоится в 2026 году на Disney+.

Внутренняя хронология звездных войн.В каком порядке смотреть «Звездные войны»: хронология всех частей фильмов и сериалов

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