Звезда сериала «Касл» появится в новой ленте о Супермене

Нэйтан Филлион пополнил каст грядущего фильма по вселенной DC. Канадскому актеру, знакомому зрителям по таким телесериалам, как «Касл» и «Светлячок», досталась роль Гая Гарднера, члена корпуса Зеленых фонарей.

«Супермен: Наследие» станет уже седьмым совместным проектом Нэйтана Филлиона и режиссера Джеймса Ганна. Среди их предыдущих работ — «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и две части «Стражей Галактики».

Также на участие в съемках новой картины о Супермене подписались Эди Гатеги («Сумерки», «Люди Икс: Первый класс») и Изабела Мерсед («Трансформеры: Последний рыцарь»).