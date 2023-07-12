Звезда сериала «Касл» появится в новой ленте о Супермене
Нэйтан Филлион пополнил каст грядущего фильма по вселенной DC. Канадскому актеру, знакомому зрителям по таким телесериалам, как «Касл» и «Светлячок», досталась роль Гая Гарднера, члена корпуса Зеленых фонарей.
«Супермен: Наследие» станет уже седьмым совместным проектом Нэйтана Филлиона и режиссера Джеймса Ганна. Среди их предыдущих работ — «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и две части «Стражей Галактики».
Также на участие в съемках новой картины о Супермене подписались Эди Гатеги («Сумерки», «Люди Икс: Первый класс») и Изабела Мерсед («Трансформеры: Последний рыцарь»).
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