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Сегодня, 05:19

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет

Сергей Разин
корреспондент
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Мэттью Перри.
Фото Reuters

Американский актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет, сообщает TMZ.

Сообщается, Перри вернулся домой после игры в пиклбол, после чего отправил своего помощника с поручением. После возвращения помощник обнаружил Перри в гидромассажной ванной без сознания.

Перри известен по фильмам «Девять ярдов», «Мошенники», «Папе снова 17», а также по сериалу «Друзья».

Источник: https://ria.ru/20231029/perri-1905915609.html?utm_source=button_read_on_ria
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