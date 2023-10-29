Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет

Американский актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет, сообщает TMZ.

Сообщается, Перри вернулся домой после игры в пиклбол, после чего отправил своего помощника с поручением. После возвращения помощник обнаружил Перри в гидромассажной ванной без сознания.

Перри известен по фильмам «Девять ярдов», «Мошенники», «Папе снова 17», а также по сериалу «Друзья».