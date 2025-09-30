Стиль жизни
Зверополис 2 мультфильм: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

30 сентября, 19:20

1 мин.

Вышел финальный трейлер мультфильма «Зверополис 2»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
«Зверополис 2», реж. Джаред Буш, Байрон Ховард, Walt Disney Studios Motion Pictures
Фото «Зверополис 2», реж. Джаред Буш, Байрон Ховард, Walt Disney Studios Motion Pictures

Walt Disney Animation Studios опубликовал финальный трейлер мультфильма «Зверополис 2». Режиссерами новой части выступили Джаред Буш и Байрон Ховард.

В сиквеле анимационного проекта крольчиха из Малых Норок Джуди и вступивший в полицейские ряды Ник отправляются на задание под прикрытием и выходят на след загадочной рептилии.

Финальный трейлер мультфильма «Зверополис 2»

Когда выйдет мультфильм «Зверополис 2»

Премьера сиквела «Зверополиса» запланирована на 26 ноября.

Джуди и&nbsp;Ник у&nbsp;психотерапевта: что известно про &laquo;Зверополис 2&raquo;.Джуди и Ник у психотерапевта: что известно о «Зверополисе 2»

Мультфильмы
