Вышел финальный трейлер мультфильма «Зверополис 2»

Walt Disney Animation Studios опубликовал финальный трейлер мультфильма «Зверополис 2». Режиссерами новой части выступили Джаред Буш и Байрон Ховард.

В сиквеле анимационного проекта крольчиха из Малых Норок Джуди и вступивший в полицейские ряды Ник отправляются на задание под прикрытием и выходят на след загадочной рептилии.

Когда выйдет мультфильм «Зверополис 2»

Премьера сиквела «Зверополиса» запланирована на 26 ноября.