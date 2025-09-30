Вышел финальный трейлер мультфильма «Зверополис 2»
Walt Disney Animation Studios опубликовал финальный трейлер мультфильма «Зверополис 2». Режиссерами новой части выступили Джаред Буш и Байрон Ховард.
В сиквеле анимационного проекта крольчиха из Малых Норок Джуди и вступивший в полицейские ряды Ник отправляются на задание под прикрытием и выходят на след загадочной рептилии.
Когда выйдет мультфильм «Зверополис 2»
Премьера сиквела «Зверополиса» запланирована на 26 ноября.
