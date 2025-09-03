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Зомби Marvel сериал 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

3 сентября 2025, 15:00

1 мин.

Вышел первый трейлер мини-сериала «Зомби Marvel»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мини-сериала «Зомби Marvel», реж. Брайан Эндрюс, Marvel Studios, Marvel Animation
Фото Кадр из мини-сериала «Зомби Marvel», реж. Брайан Эндрюс, Marvel Studios, Marvel Animation

Marvel Entertainment опубликовал первый трейлер анимационного мини-сериала «Зомби Marvel». Режиссером проекта выступил Брайан Эндрюс, работавший над другим анимационным сериалом студии «Что, если?».

Что если 3-й сезон: обзор и&nbsp;рецензия, критика&nbsp;&mdash; трейлер и&nbsp;где смотреть.«Что, если?»: каким получился третий финальный сезон мультсериала Marvel

События «Зомби Marvel» развернутся после всего произошедшего в пятом эпизоде «Что, если... зомби?!» первого сезона «Что, если?». По сюжету тем, кто уцелел, предстоит сразиться с героями и злодеями, пережившими путающую трансформацию.

Трейлер мини-сериала «Зомби Marvel»

Когда выйдет мини-сериал «Зомби Marvel»

Премьера всех четырех эпизодов «Зомби Marvel» пройдет 24 сентября.

Где смотреть мини-сериал «Зомби Marvel»

Все эпизоды анимационного проекта будут доступны для просмотра на платформе Disney+.

Ранее мы писали о десяти главных сериалах сентября.

Рейтинг фильмов и&nbsp;сериалов Marvel по&nbsp;версии Variety: Мстители&nbsp;&mdash; Локи, Ванда/Вижн.Рейтинг всех фильмов и сериалов студии Marvel по версии Variety

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