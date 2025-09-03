Вышел первый трейлер мини-сериала «Зомби Marvel»
Marvel Entertainment опубликовал первый трейлер анимационного мини-сериала «Зомби Marvel». Режиссером проекта выступил Брайан Эндрюс, работавший над другим анимационным сериалом студии «Что, если?».
События «Зомби Marvel» развернутся после всего произошедшего в пятом эпизоде «Что, если... зомби?!» первого сезона «Что, если?». По сюжету тем, кто уцелел, предстоит сразиться с героями и злодеями, пережившими путающую трансформацию.
Трейлер мини-сериала «Зомби Marvel»
Когда выйдет мини-сериал «Зомби Marvel»
Премьера всех четырех эпизодов «Зомби Marvel» пройдет 24 сентября.
Где смотреть мини-сериал «Зомби Marvel»
Все эпизоды анимационного проекта будут доступны для просмотра на платформе Disney+.
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