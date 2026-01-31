Объявлены победители премии «Золотой орел»

Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Золотой орел — 2026». Главную награду в категории «Лучший игровой фильм» получила картина «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, победившая в общей сложности в шести номинациях.

Лидером по числу собранных статуэток стал фильм «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова, отмеченный в семи категориях, включая «Лучшую режиссуру».

Победители премии «Золотой орел — 2026»

Лучший игровой фильм