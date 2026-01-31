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Золотой орел 2026 победители: Август и Атом, Плевако и Путь
Фильмы и сериалы

31 января, 00:45

4 мин.

Объявлены победители премии «Золотой орел»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Август», реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дирекция Кино
Фото Кадр из фильма «Август», реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дирекция Кино

Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Золотой орел — 2026». Главную награду в категории «Лучший игровой фильм» получила картина «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, победившая в общей сложности в шести номинациях.

Лидером по числу собранных статуэток стал фильм «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова, отмеченный в семи категориях, включая «Лучшую режиссуру».

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Победители премии «Золотой орел — 2026»

Лучший игровой фильм

  • «Август» — победитель
  • «Батя 2. Дед»
  • «Кончится лето»
  • «Кракен»
  • «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучший телевизионный сериал

  • «Атом» — победитель
  • «В парке Чаир»
  • «Минута тишины»

Лучший сериал онлайн-платформ

  • «Плевако» — победитель
  • «Аутсорс»
  • «Дыши»
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Лучший неигровой фильм

  • «Путь» — победитель
  • «Киноязык эпохи: Борис Барнет»
  • «Филонов»

Лучший короткометражный фильм

  • «Немой» (Арсен Аристакесян) — победитель
  • «Кровикс» (Мариам-Биби Халилова)
  • «Самый лучший Новый год» (Екатерина Мавроматис)

Лучший анимационный фильм

  • «Булгаковъ» — победитель
  • «Малыш Т-34»
  • «Отель Онегин»

Лучшая режиссерская работа

  • Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
  • Никита Высоцкий, Илья Лебедев («Август»)
  • Илья Учитель («Батя 2. Дед»)

Лучший сценарий

  • Василий Зоркий, Андрей Курганов («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
  • Сергей Снежкин («Август»)
  • Антон Зайцев, Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров («Батя 2. Дед»)

Лучшая женская роль в кино

  • Елена Лядова («Первый на Олимпе») — победитель
  • Юлия Пересильд («Мужу привет»)
  • Алена Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»)

Лучшая женская роль на телевидении

  • Екатерина Климова («Атом») — победитель
  • Любовь Константинова («В парке Чаир»)
  • Ольга Лерман («Минута тишины»)

Лучшая актриса онлайн-сериала

  • Ольга Лерман («Плевако») — победитель
  • Мила Ершова («Аутсорс»)
  • Марина Александрова («Дыши»)

Лучшая мужская роль в кино

  • Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков («Август») — победитель
  • Евгений Цыганов («Батя 2. Дед»)
  • Юра Борисов («Пророк. История Александра Пушкина»)

Лучшая мужская роль на телевидении

  • Алексей Гуськов («Атом») — победитель
  • Федор Федотов («В парке Чаир»)
  • Евгений Цыганов («Минута тишины»)

Лучший актер онлайн-сериала

  • Сергей Безруков («Плевако») — победитель
  • Иван Янковский («Аутсорс»)
  • Сергей Гилев («Хирург»)

Лучшая женская роль второго плана

  • Аня Чиповская («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
  • Полина Агуреева («Почтарь»)
  • Елена Лядова («Чистый лист»)

Лучшая мужская роль второго плана

  • Сергей Гилев («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
  • Даниил Воробьев («Август»)
  • Виктор Добронравов («Кракен»)

Лучшая операторская работа

  • Максим Шинкоренко («Август») — победитель
  • Сергей Мачильский («Кракен»)
  • Михаил Хасая («Пророк. История Александра Пушкина»)

Лучшая работа художника-постановщика

  • Алексей Падерин, Сергей Зайков («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
  • Владимир Гудилин, Сергей Агин, Юлия Макушина («Август»)
  • Юлия Чарандаева («Кракен»)

Лучшая работа художника по костюмам

  • Татьяна Патрахальцева («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
  • Алексей Камышов («Август»)
  • Татьяна Мамедова («Алиса в стране чудес»)

Лучшая музыка к фильму

  • Дмитрий Емельянов («Август») — победитель
  • Артем Васильев («Кракен»)
  • Райн Оттер («Пророк. История Александра Пушкина»)

Лучший монтаж фильма

  • Илья Лебедев («Август») — победитель
  • Гелиос Чучка («Кракен»)
  • Мария Лихачева («Пророк. История Александра Пушкина»)

Лучшая работа звукорежиссера

  • Алексей Самоделко («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
  • Студия «Атмосфера» («Август»)
  • Алексей Самоделко («Кракен»)

Лучшие визуальные эффекты

  • Online VFX Studio («Август») — победитель
  • Студия VVERH, студия CGF («Кракен»)
  • Film Direction («Пророк. История Александра Пушкина»)
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