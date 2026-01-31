Объявлены победители премии «Золотой орел»
Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Золотой орел — 2026». Главную награду в категории «Лучший игровой фильм» получила картина «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, победившая в общей сложности в шести номинациях.
Лидером по числу собранных статуэток стал фильм «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова, отмеченный в семи категориях, включая «Лучшую режиссуру».
Победители премии «Золотой орел — 2026»
Лучший игровой фильм
- «Август» — победитель
- «Батя 2. Дед»
- «Кончится лето»
- «Кракен»
- «Пророк. История Александра Пушкина»
Лучший телевизионный сериал
- «Атом» — победитель
- «В парке Чаир»
- «Минута тишины»
Лучший сериал онлайн-платформ
- «Плевако» — победитель
- «Аутсорс»
- «Дыши»
Лучший неигровой фильм
- «Путь» — победитель
- «Киноязык эпохи: Борис Барнет»
- «Филонов»
Лучший короткометражный фильм
- «Немой» (Арсен Аристакесян) — победитель
- «Кровикс» (Мариам-Биби Халилова)
- «Самый лучший Новый год» (Екатерина Мавроматис)
Лучший анимационный фильм
- «Булгаковъ» — победитель
- «Малыш Т-34»
- «Отель Онегин»
Лучшая режиссерская работа
- Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
- Никита Высоцкий, Илья Лебедев («Август»)
- Илья Учитель («Батя 2. Дед»)
Лучший сценарий
- Василий Зоркий, Андрей Курганов («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
- Сергей Снежкин («Август»)
- Антон Зайцев, Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров («Батя 2. Дед»)
Лучшая женская роль в кино
- Елена Лядова («Первый на Олимпе») — победитель
- Юлия Пересильд («Мужу привет»)
- Алена Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»)
Лучшая женская роль на телевидении
- Екатерина Климова («Атом») — победитель
- Любовь Константинова («В парке Чаир»)
- Ольга Лерман («Минута тишины»)
Лучшая актриса онлайн-сериала
- Ольга Лерман («Плевако») — победитель
- Мила Ершова («Аутсорс»)
- Марина Александрова («Дыши»)
Лучшая мужская роль в кино
- Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков («Август») — победитель
- Евгений Цыганов («Батя 2. Дед»)
- Юра Борисов («Пророк. История Александра Пушкина»)
Лучшая мужская роль на телевидении
- Алексей Гуськов («Атом») — победитель
- Федор Федотов («В парке Чаир»)
- Евгений Цыганов («Минута тишины»)
Лучший актер онлайн-сериала
- Сергей Безруков («Плевако») — победитель
- Иван Янковский («Аутсорс»)
- Сергей Гилев («Хирург»)
Лучшая женская роль второго плана
- Аня Чиповская («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
- Полина Агуреева («Почтарь»)
- Елена Лядова («Чистый лист»)
Лучшая мужская роль второго плана
- Сергей Гилев («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
- Даниил Воробьев («Август»)
- Виктор Добронравов («Кракен»)
Лучшая операторская работа
- Максим Шинкоренко («Август») — победитель
- Сергей Мачильский («Кракен»)
- Михаил Хасая («Пророк. История Александра Пушкина»)
Лучшая работа художника-постановщика
- Алексей Падерин, Сергей Зайков («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
- Владимир Гудилин, Сергей Агин, Юлия Макушина («Август»)
- Юлия Чарандаева («Кракен»)
Лучшая работа художника по костюмам
- Татьяна Патрахальцева («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
- Алексей Камышов («Август»)
- Татьяна Мамедова («Алиса в стране чудес»)
Лучшая музыка к фильму
- Дмитрий Емельянов («Август») — победитель
- Артем Васильев («Кракен»)
- Райн Оттер («Пророк. История Александра Пушкина»)
Лучший монтаж фильма
- Илья Лебедев («Август») — победитель
- Гелиос Чучка («Кракен»)
- Мария Лихачева («Пророк. История Александра Пушкина»)
Лучшая работа звукорежиссера
- Алексей Самоделко («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
- Студия «Атмосфера» («Август»)
- Алексей Самоделко («Кракен»)
Лучшие визуальные эффекты
- Online VFX Studio («Август») — победитель
- Студия VVERH, студия CGF («Кракен»)
- Film Direction («Пророк. История Александра Пушкина»)