Стали известны победители премии «Золотой орел — 2025»
Объявлены победители премии «Золотой орел». В число номинантов вошли проекты, которые вышли в период с декабря 2023 года по 15 ноября 2024 года. Лидерами по количеству номинаций стали фильмы «Воздух» и «Любовь Советского Союза».
Победители премии «Золотой орел — 2025»
Лучший игровой фильм
- «Воздух»
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«Вечная зима»
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«Любовь Советского Союза»
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«Смотри на меня!»
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«Сто лет тому вперед»
Лучший телевизионный сериал
- «Столыпин»
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«Адмирал Кузнецов»
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«Я не могу без тебя»
Лучший сериал онлайн-платформ
- «Трасса»
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«Золотое дно»
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«Противостояние»
Лучший неигровой фильм
- «Огненный лис»
- «Где живет счастье. Соловки»
- «Улыбнись!»
Лучший короткометражный фильм
- «30 секунд» (Иван Соснин)
- «Земля» (Михаил Мотылев)
- «Синяя планета» (Яна Климова-Юсупова)
Лучший анимационный фильм
- «Необыкновенная история одного льва»
- «Великолепная пятерка»
- «Ручей, бегущий в горы»
Лучшая режиссерская работа
- Владимир Грамматиков («Смотри на меня!»)
- Алексей Герман-мл. («Воздух»)
- Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов («Любовь Советского Союза»)
Лучший сценарий
- Сергей Снежкин («Любовь Советского Союза»)
- Николай Ларионов («Вечная зима»)
- Елена Киселева, Алексей Герман-мл., («Воздух»)
Лучшая женская роль в кино
- Александра Урсуляк («Смотри на меня!»)
- Анастасия Талызина («Воздух»)
- Ангелина Стречина («Любовь Советского Союза»)
Лучшая женская роль на телевидении
- Виктория Исакова («Я не могу без тебя»)
- Дарья Урсуляк («Адмирал Кузнецов»)
- Стася Милославская («Столыпин»)
Лучшая актриса онлайн-сериала
- Карина Разумовская («Трасса»)
- Юлия Снигирь («Золотое дно»)
- Светлана Иванова («Эль Русо»)
Лучшая мужская роль в кино
- Сергей Безруков («Воздух»)
- Роман Васильев («Любовь Советского Союза»)
- Александр Яценко («Ненормальный»)
Лучшая мужская роль на телевидении
- Александр Устюгов («Столыпин»)
- Игорь Петренко («Адмирал Кузнецов»)
- Сергей Голомазов («Хор»)
Лучший актер онлайн-сериала
- Владимир Вдовиченков («Противостояние»)
- Алексей Гуськов («Золотое дно»)
- Александр Яценко («Я знаю, кто тебя убил»)
Лучшая женская роль второго плана
- Елена Лядова («Воздух»)
- Алёна Бабенко («Любовь Советского Союза»)
- Виктория Исакова («Сто лет тому вперед»)
Лучшая мужская роль второго плана
- Роман Мадянов («Любовь Советского Союза»)
- Антон Шагин («Воздух»)
- Александр Петров («Сто лет тому вперед»)
Лучшая операторская работа
- Максим Шинкоренко («Любовь Советского Союза»)
- Наталья Макарова, Константин Постников, Юлия Галочкина («Воздух»)
- Алишер Хамидходжаев («Смотри на меня!»)
Лучшая работа художника-постановщика
- Павел Пархоменко, Леонид Кипнис («Любовь Советского Союза»)
- Елена Окопная («Воздух»)
- Влад Огай («Сто лет тому вперед»)
Лучшая работа художника по костюмам
- Екатерина Шапкайц, Светлана Москвина («Любовь Советского Союза»)
- Елена Окопная («Воздух»)
- Татьяна Долматовская, Александра Аронова («Сто лет тому вперед»)
Лучшая музыка к фильму
- Виталий Окороков, Дмитрий Емельянов («Любовь Советского Союза»)
- Андрей Суротдинов («Воздух»)
- Владимир Давыденко («Смотри на меня!»)
Лучший монтаж фильма
- Дарья Обухова, Мухарам Кабулова, Владимир Мосс, Семен Грицай («Воздух»)
- Илья Лебедев, Игорь Литонинский («Любовь Советского Союза»)
- Александр Пузырев, Алексей Старченко («Сто лет тому вперед»)
Лучшая работа звукорежиссера
- Никита Ганькин («Воздух»)
- Студия «Атмосфера» («Любовь Советского Союза»)
- Студия «Flysound» («Сто лет тому вперед»)
Лучшие визуальные эффекты
- Студия «XOVP» и «Аламбик» («Воздух»)
- ONLINE VFX STUDIO («Любовь Советского Союза»)
- Студия «Main Road Post» («Сто лет тому вперед»)
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