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Стали известны имена победителей премии Золотой глобус — 2025
Фильмы и сериалы

Сегодня, 07:35

1 мин.

Стали известны имена победителей премии «Золотой глобус» — 2025

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Эмилия Перес».
Фото Кадр из фильма «Эмилия Перес».
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Завершилась 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Событие проходило в отеле Beverly Hilton в Калифорнии, а его ведущей была стендап-комик и актриса Никки Глейзер.

Лидирующими по количеству номинаций среди фильмов были «Эмилия Перес» Жака Одиара, «Бруталист» Брэди Корбета и «Конклав» Эдварда Бергера.

У сериалов наибольшее количество номинаций получили «Медведь», «Сегун» и «Убийства в одном здании».

Золотой глобус 2025: номинанты и&nbsp;дата церемонии награждения. Объявлены номинанты премии «Золотой глобус» — 2025

Награду за лучший драматический фильм получил «Бруталист», а «Эмилия Перес» одержала победу в номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл».

Экранизация исторического романа Джеймса Клавелла «Сегун» победила во всех представленных номинациях.

Анора, 2024. «Золотой глобус» — 2025: кто победил на 82-й церемонии

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