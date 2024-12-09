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Золотой глобус 2025: номинанты и дата церемонии награждения
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:55

3 мин.

Объявлены номинанты премии «Золотой глобус» — 2025

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Злая: Сказка о ведьме запада», реж. Джон М. Чу / Universal Pictures
Фото Кадр из фильма «Злая: Сказка о ведьме запада», реж. Джон М. Чу / Universal Pictures
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Сегодня, 9 декабря, в Лос-Анджелесе объявили номинантов 82-й премии «Золотой глобус». Ее победителей объявят 5 января 2025 года.

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Список основных номинаций премии «Золотой глобус» — 2025

Лучшая драма

  • «Бруталист» (A24)
  • «Совершенный незнакомец» (Searchlight Pictures)
  • «Конклав» (Focus Features)
  • «Дюна: Часть вторая» (Warner Bros. Pictures)
  • «Мальчишки из »Никеля» (Orion Pictures / Amazon MGM Studios)
  • «5 сентября» (Paramount Pictures)

Лучший мюзикл или комедия

  • «Анора» (NEON)
  • «Претенденты» (Amazon MGM Studios)
  • «Эмилия Перес» (Netflix)
  • «Настоящая боль» (Searchlight Pictures)
  • «Субстанция» (MUBI)
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада» (Universal Pictures)

Лучший анимационный фильм

  • «Течение» (Sideshow / Janus Films)
  • «Головоломка 2» (Walt Disney Studios Motion Pictures)
  • «Мемуары улитки» (IFC Films)
  • «Моана 2» (Walt Disney Studios Motion Pictures)
  • «Уоллес и Громит: Птичья месть» (Netflix)
  • «Дикий Робот» (Universal Pictures)

Лучшие кинематографические и кассовые достижения

  • «Чужой: Ромул» (Walt Disney Studios Motion Pictures)
  • «Битлджус Битлджус» (Warner Bros. Pictures)
  • «Дэдпул и Росомаха» (Walt Disney Studios Motion Pictures)
  • «Гладиатор 2» (Paramount Pictures)
  • «Головоломка 2» (Walt Disney Studios Motion Pictures)
  • «Смерч 2» (Universal Pictures)
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада» (Universal Pictures)
  • «Дикий Робот» (Universal Pictures)

Лучший режиссер

  • Жак Одиар, «Эмилия Перес» (Netflix)
  • Шон Бейкер, «Анора» (Neon)
  • Эдвард Бергер, «Конклав» (Focus Features)
  • Брэди Корбет, «Бруталист» (A24)
  • Корали Фаржа, «Субстанция»
  • Паял Кападия, «Все, что нам кажется светом»

Лучший сценарий

  • «Эмилия Перес», Жак Одиар
  • «Анора», Шон Бейкер
  • «Бруталист», Брейди Корбет, Мона Фастволд
  • «Настоящая боль», Джесси Айзенберг
  • «Субстанция», Корали Фаржа

Лучший драматический актер

  • Дональд Гловер, «Мистер и миссис Смит»
  • Джейк Джилленхол, «Презумпция невиновности «(Apple TV+)
  • Гэри Олдман, «Медленные лошади» (Apple TV+)
  • Эдди Редмэйн, «День Шакала» (Peacock)
  • Хироюки Санада, «Сегун» (FX)
  • Билли Боб Торнтон, «Землевладелец» (Paramount+)

Лучшая драматическая актриса

  • Кэти Бейтс, «Мэтлок» (CBS)
  • Эмма Д'Арси, «Дом дракона»
  • Майя Эрскин, «Мистер и миссис Смит»
  • Кира Найтли, «Черные голуби» (Netflix)
  • Кери Рассел, «Дипломат» (Netflix)
  • Анна Саваи, «Сегун» (FX)

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом фильме

  • Юра Борисов, «Анора»
  • Киран Калкин, «Настоящая боль»
  • Эдвард Нортон, «Совершенный незнакомец»
  • Гай Пирс, «Бруталист»
  • Джереми Стронг, «Ученик. Восхождение Трампа»
  • Дензел Вашингтон, «Гладиатор 2»

Лучший мини-сериал, сериал-антология или телефильм

  • «Олененок» (Netflix)
  • «Все совпадения неслучайны» (Apple TV+)
  • «Монстры» (Netflix)
  • «Пингвин» (HBO/ Max)
  • «Рипли» (Netflix)
  • «Настоящий детектив: Страна ночи» (HBO/ Max)
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