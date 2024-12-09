Объявлены номинанты премии «Золотой глобус» — 2025
Сегодня, 9 декабря, в Лос-Анджелесе объявили номинантов 82-й премии «Золотой глобус». Ее победителей объявят 5 января 2025 года.
Список основных номинаций премии «Золотой глобус» — 2025
Лучшая драма
- «Бруталист» (A24)
- «Совершенный незнакомец» (Searchlight Pictures)
- «Конклав» (Focus Features)
- «Дюна: Часть вторая» (Warner Bros. Pictures)
- «Мальчишки из »Никеля» (Orion Pictures / Amazon MGM Studios)
- «5 сентября» (Paramount Pictures)
Лучший мюзикл или комедия
- «Анора» (NEON)
- «Претенденты» (Amazon MGM Studios)
- «Эмилия Перес» (Netflix)
- «Настоящая боль» (Searchlight Pictures)
- «Субстанция» (MUBI)
- «Злая: Сказка о ведьме Запада» (Universal Pictures)
Лучший анимационный фильм
- «Течение» (Sideshow / Janus Films)
- «Головоломка 2» (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- «Мемуары улитки» (IFC Films)
- «Моана 2» (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- «Уоллес и Громит: Птичья месть» (Netflix)
- «Дикий Робот» (Universal Pictures)
Лучшие кинематографические и кассовые достижения
- «Чужой: Ромул» (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- «Битлджус Битлджус» (Warner Bros. Pictures)
- «Дэдпул и Росомаха» (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- «Гладиатор 2» (Paramount Pictures)
- «Головоломка 2» (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- «Смерч 2» (Universal Pictures)
- «Злая: Сказка о ведьме Запада» (Universal Pictures)
- «Дикий Робот» (Universal Pictures)
Лучший режиссер
- Жак Одиар, «Эмилия Перес» (Netflix)
- Шон Бейкер, «Анора» (Neon)
- Эдвард Бергер, «Конклав» (Focus Features)
- Брэди Корбет, «Бруталист» (A24)
- Корали Фаржа, «Субстанция»
- Паял Кападия, «Все, что нам кажется светом»
Лучший сценарий
- «Эмилия Перес», Жак Одиар
- «Анора», Шон Бейкер
- «Бруталист», Брейди Корбет, Мона Фастволд
- «Настоящая боль», Джесси Айзенберг
- «Субстанция», Корали Фаржа
Лучший драматический актер
- Дональд Гловер, «Мистер и миссис Смит»
- Джейк Джилленхол, «Презумпция невиновности «(Apple TV+)
- Гэри Олдман, «Медленные лошади» (Apple TV+)
- Эдди Редмэйн, «День Шакала» (Peacock)
- Хироюки Санада, «Сегун» (FX)
- Билли Боб Торнтон, «Землевладелец» (Paramount+)
Лучшая драматическая актриса
- Кэти Бейтс, «Мэтлок» (CBS)
- Эмма Д'Арси, «Дом дракона»
- Майя Эрскин, «Мистер и миссис Смит»
- Кира Найтли, «Черные голуби» (Netflix)
- Кери Рассел, «Дипломат» (Netflix)
- Анна Саваи, «Сегун» (FX)
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом фильме
- Юра Борисов, «Анора»
- Киран Калкин, «Настоящая боль»
- Эдвард Нортон, «Совершенный незнакомец»
- Гай Пирс, «Бруталист»
- Джереми Стронг, «Ученик. Восхождение Трампа»
- Дензел Вашингтон, «Гладиатор 2»
Лучший мини-сериал, сериал-антология или телефильм
- «Олененок» (Netflix)
- «Все совпадения неслучайны» (Apple TV+)
- «Монстры» (Netflix)
- «Пингвин» (HBO/ Max)
- «Рипли» (Netflix)
- «Настоящий детектив: Страна ночи» (HBO/ Max)
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