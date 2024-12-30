Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Золотой глобус 2025: дата и время проведения, где и во сколько смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:25

1 мин.

Когда состоится 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Эмилия Перес», реж. Жак Одиар / Centre national du cin?ma et de l'image anim?e
Фото Кадр из фильма «Эмилия Перес», реж. Жак Одиар / Centre national du cin?ma et de l'image anim?e
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

5 января в отеле Beverly Hilton в Калифорнии состоится 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Ведущей одного из главных кинособытий года станет стендап-комик и актриса Никки Глейзер.

Оскар-2025: кто поборется за&nbsp;главную кинопремию в&nbsp;следующем году. Оскар-2025: кто поборется за главную кинопремию в следующем году

Наибольшее количество номинаций (9 — это рекорд среди комедий или музыкальных фильмов за всю историю «Золотых глобусов») получила картина Жака Одиара «Эмилия Перес». На втором месте (7 номинаций) — «Бруталист» Брэди Корбета, а замыкает тройку фильм «Конклав» Эдварда Бергера (6 номинаций).

В категории телевизионных проектов наиболее заметными стали «Медведь», «Сегун» и «Убийства в одном здании»: у каждого из этих сериалов по четыре номинации.

Где смотреть 82-ю церемонию вручения премии «Золотой глобус»

Трансляция 82-й церемония вручения премии «Золотой глобус» будет доступна для просмотра на канале CBS и стриминговой платформе Paramount+.

Событие начнется 6 января в 04.00 и закончится в 07.00 по московскому времени .

Золотой глобус 2025: номинанты и&nbsp;дата церемонии награждения. Объявлены номинанты премии «Золотой глобус» — 2025

Сериалы
Фильмы
Новости холдинга
Суд в Минске заочно приговорил комика Комиссаренко к шести годам
Михаил Дегтярев назвал Россию и ВАДА союзниками в борьбе с допингом
Хоккеист Малкин и его супруга Кастерова отписались друг от друга в соцсетях
Родившихся в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Уткин, Дмитриева, Буре, Писеев… Кто из звезд российского спорта умер в 2024 году
Захарова объяснила полет спецборта из РФ в США ротацией дипломатов

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
10:00
2024 в кино: «Анора», «Злая», «Головоломка 2» и другие рекордсмены года
29 дек 21:00
«Злая: Сказка о ведьме Запада» выйдет на стримингах 31 декабря
29 дек 19:45
Wink представил тизер мини-сериала «Челюскин. Первые»
29 дек 15:45
Вышел трейлер сериала «Тихая гавань»
29 дек 15:00
Дайджест премьер: что смотреть в кино в январе 2025 года