Стали известны номинанты антипремии «Золотая малина — 2025»

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Объявлены номинанты антипремии «Золотая малина — 2025». В числе счастливчиков — картина Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих» и «Мадам Паутина» С. Дж. Кларксон.

Номинанты антипремии «Золотая малина — 2025»

Худший фильм

«Рейган»

«Бордерлендс»

«Мегалополис»

«Джокер: Безумие на двоих»

«Мадам Паутина»

Худший актер

Джек Блэк («Дорогой Санта»)

Закари Ливай («Гарольд и волшебный мелок»)

Хоакин Феникс («Джокер: Безумие на двоих»)

Деннис Куэйд («Рейган»)

Джерри Сайнфелд («Без глазури»)

Худшая актриса

Кейт Бланшетт («Бордерлендс»)

Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»)

Брайс Даллас Ховард («Аргайл: Супершпион»)

Дакота Джонсон («Мадам Паутина»)

Дженнифер Лопес («Атлас»)

Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат

«Ворон»

«Джокер: Безумие на двоих»

«Крэйвен-охотник»

«Муфаса: Король Лев»

«Мятежная луна, часть 2: Оставляющая шрамы»

Когда пройдет «Золотая малина — 2025»

Церемония награждения антипремии «Золотая малина — 2025» состоится 1 марта.