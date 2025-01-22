Стали известны номинанты антипремии «Золотая малина — 2025»
Объявлены номинанты антипремии «Золотая малина — 2025». В числе счастливчиков — картина Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих» и «Мадам Паутина» С. Дж. Кларксон.
Номинанты антипремии «Золотая малина — 2025»
Худший фильм
- «Рейган»
- «Бордерлендс»
- «Мегалополис»
- «Джокер: Безумие на двоих»
- «Мадам Паутина»
Худший актер
- Джек Блэк («Дорогой Санта»)
- Закари Ливай («Гарольд и волшебный мелок»)
- Хоакин Феникс («Джокер: Безумие на двоих»)
- Деннис Куэйд («Рейган»)
- Джерри Сайнфелд («Без глазури»)
Худшая актриса
- Кейт Бланшетт («Бордерлендс»)
- Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»)
- Брайс Даллас Ховард («Аргайл: Супершпион»)
- Дакота Джонсон («Мадам Паутина»)
- Дженнифер Лопес («Атлас»)
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
- «Ворон»
- «Джокер: Безумие на двоих»
- «Крэйвен-охотник»
- «Муфаса: Король Лев»
- «Мятежная луна, часть 2: Оставляющая шрамы»
Когда пройдет «Золотая малина — 2025»
Церемония награждения антипремии «Золотая малина — 2025» состоится 1 марта.
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