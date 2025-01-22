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Золотая малина 2025: номинанты и дата церемонии награждения
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:00

1 мин.

Стали известны номинанты антипремии «Золотая малина — 2025»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих», реж. Тодд Филлипс / Warner Bros. Pictures
Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих», реж. Тодд Филлипс / Warner Bros. Pictures
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Объявлены номинанты антипремии «Золотая малина — 2025». В числе счастливчиков — картина Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих» и «Мадам Паутина» С. Дж. Кларксон.

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Номинанты антипремии «Золотая малина — 2025»

Худший фильм

  • «Рейган»
  • «Бордерлендс»
  • «Мегалополис»
  • «Джокер: Безумие на двоих»
  • «Мадам Паутина»
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Худший актер

  • Джек Блэк («Дорогой Санта»)
  • Закари Ливай («Гарольд и волшебный мелок»)
  • Хоакин Феникс («Джокер: Безумие на двоих»)
  • Деннис Куэйд («Рейган»)
  • Джерри Сайнфелд («Без глазури»)
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Худшая актриса

  • Кейт Бланшетт («Бордерлендс»)
  • Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»)
  • Брайс Даллас Ховард («Аргайл: Супершпион»)
  • Дакота Джонсон («Мадам Паутина»)
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Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат

  • «Ворон»
  • «Джокер: Безумие на двоих»
  • «Крэйвен-охотник»
  • «Муфаса: Король Лев»
  • «Мятежная луна, часть 2: Оставляющая шрамы»
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Когда пройдет «Золотая малина — 2025»

Церемония награждения антипремии «Золотая малина — 2025» состоится 1 марта.

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