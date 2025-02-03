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Знакомство родителей фильм 2025: дата выхода и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 18:30

1 мин.

Фильм «Знакомство родителей» выйдет в российский прокат 6 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Знакомство родителей», реж. Иван Капитонов / НМГ Кинопрокат
Фото Кадр из фильма «Знакомство родителей», реж. Иван Капитонов / НМГ Кинопрокат
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6 февраля в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма «Знакомство родителей». Режиссером проекта выступил Иван Капитонов («Голова-жестянка»).

В центре сюжета «Знакомства родителей» — выросший в детдоме Федор, который влюбился в девушку из богатой семьи. Ее родители не одобряют, с их точки зрения, неравные отношения, но готовы с ними смириться, если познакомятся с семьей Федора. В случае главного героя это невозможно, но ради любви он готов на все.

Кто снялся в фильме «Знакомство родителей»

В картине снялись Тарас Шевченко, Елена Николаева, Александр Ильин мл., Анастасия Талызина, Константин Хабенский, Виктория Толстоганова, Роман Васильев, Олег Тополянский, Виктория Полторак и Константин Мурзенко.

Трейлер фильма «Знакомство родителей»

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