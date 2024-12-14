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Злой город фильм 2025: дата выхода и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

14 декабря, 14:35

1 мин.

Историческая картина «Злой город» с Алексеем Гуськовым выйдет 30 января

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Злой город», реж. Константин Буслов / Кинопрайм, RB Production
Фото Кадр из фильма «Злой город», реж. Константин Буслов / Кинопрайм, RB Production
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30 января в российский прокат выйдет исторический фильм Константина Буслова («1941. Крылья над Берлином») «Злой город». Действие проекта разворачивается в 1238 году. В центре сюжета фильма — история маленького, но стойкого города Козельска, который Хан Батый повелел именовать «злым городом» за долгий и тяжелый период завоевания.

Кто снялся в фильме «Злой город»

В картине снялись Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Владимир Любимцев, Артем Волобуев, Полина Чернышова, Алексей Шевченков, Леонела Мантурова, Аглая Шиловская, Максим Белбородов и Виктор Супрун.

Трейлер фильма «Злой город»

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