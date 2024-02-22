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Злобные маленькие письма 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
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22 февраля, 22:00

1 мин.

Комедия «Злобные маленькие письма» с Оливией Колман выйдет 23 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Злобные маленькие письма».
Фото Кадр из фильма «Злобные маленькие письма»
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23 февраля пройдет мировая премьера комедии «Злобные маленькие письма». Режиссером фильма выступила Теа Шэррок («До встречи с тобой»), а сценарий картины написала Джонни Свит («Вместе»).

По сюжету в приморском городке Литлхэмптоне происходят странные события: его жители начинают получать анонимные письма непристойного содержания. Горожане подозревают во всем Роуз Гудинг за своенравный характер героини, но группа неравнодушных женщин вступается за нее, стремясь найти настоящего автора злобных писем.

В фильме снялись Оливия Колман, Джесси Бакли, Тимоти Сполл, Лолли Адефопе, Айлин Аткинс, Хью Скиннер, Алиша Вейр, Джоэнна Скэнлэн, Джейсон Уоткинс и Джемма Джонс.

Картина «Злобные маленькие письма» выйдет в зарубежный прокат 23 февраля. Дата премьеры в РФ пока неизвестна.

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