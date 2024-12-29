Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Злая Сказка о ведьме Запада фильм 2024: где смотреть онлайн
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:00

1 мин.

«Злая: Сказка о ведьме Запада» выйдет на стримингах 31 декабря

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Злая: Сказка о ведьме запада», реж. Джон М. Чу / Universal Pictures
Фото Кадр из фильма «Злая: Сказка о ведьме запада», реж. Джон М. Чу / Universal Pictures
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Киномюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» выйдет в цифре уже 31 декабря. Первая часть фильма Джона М. Чу рассказывает о начале противостояния двух ведьм страны Оз, Эльфабы и Глинды.

Главные роли в проекте сыграли Ариана Гранде и Синтия Эриво.

Первая часть «Злой» была отлично принята зрителями и критиками. На Rotten Tomatoes профессиональные рецензенты оценили киномюзикл на 88%, а рейтинг проекта среди аудитории на данный момент достиг 95%.

Где смотреть мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» онлайн

Киномюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» будет доступен для просмотра на таких платформах, как Prime Video и Apple TV+.

Ранее мы рассказывали, почему режиссер Адам Маккей назвал проект «Злая» радикальным проектом.

&laquo;Злая: Сказка о&nbsp;ведьме запада&raquo;: что известно о&nbsp;мюзикле с&nbsp;Арианой Гранде и&nbsp;Синтией Эриво. «Злая: Сказка о ведьме Запада»: что известно о мюзикле с Арианой Гранде и Синтией Эриво

Фильмы
Новости холдинга
ВС РФ освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР
Спасатели извлекли тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил гол в первом матче после травмы
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
Умар Нумагомедов и Мераб Двалишвили проведут бой за титул чемпиона на UFC 311
«Законы старения – это не про него». Что говорят в Америке об Александре Овечкине

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
19:45
Wink представил тизер мини-сериала «Челюскин. Первые»
15:45
Вышел трейлер сериала «Тихая гавань»
15:00
Дайджест премьер: что смотреть в кино в январе 2025 года
28 дек 21:00
Каким получился второй сезон «Игры в кальмара»
28 дек 19:30
Глава Sony Pictures ответил на критику фильмов студии