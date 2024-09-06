Вышел второй трейлер первой части мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада»

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Universal Pictures опубликовал второй трейлер первой части мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада». Проект Джона М. Чу расскажет о становлении двух волшебниц страны Оз: злой ведьмы Запада Эльфабы (Синтия Эриво) и доброй ведьмы Севера Глинды (Ариана Гранде).

В фильме также снялись Джонатан Бейли, Марисса Боде, Итан Слейтер, Мишель Йео, Джефф Голдблюм, Кила Сеттл, Бронвин Джеймс и Бовэнь Ян.

Премьера первой части мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада» пройдет 22 ноября.