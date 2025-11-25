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Злая Навсегда фильм 2025: кассовые сборы — Ариана Гранде, Синтия Эриво
Фильмы и сериалы

25 ноября 2025, 14:35

1 мин.

Фильм «Злая: Навсегда» собрал в мировом прокате 226 миллионов долларов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Злая: Навсегда», реж. Джон М. Чу, Universal Pictures
Фото Кадр из фильма «Злая: Навсегда», реж. Джон М. Чу, Universal Pictures

Киномюзикл «Злая: Навсегда» собрал в мировом прокате 226 миллионов долларов (18 миллиардов рублей) за первые выходные. Картина Джона М. Чу стала самой кассовой экранизацией бродвейского мюзикла в истории по сборам за первый уик-энд.

Первая часть дилогии, «Злая: Сказка о ведьме Запада», собрала в мировом прокате 164,2 миллиона долларов в первые выходные. Всего на счету картины 2024 года — 758 миллионов долларов, восемь номинаций и две победы на «Оскаре».

«Злая: Навсегда» рассказывает о дружбе и противостоянии ведьм страны Оз, Эльфабы (Синтия Эриво) и Глинды (Ариана Гранде).

Злая, 2025.Критики оценили киномюзикл «Злая: Навсегда» с Арианой Гранде и Синтией Эриво

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