Фильм «Злая: Навсегда» собрал в мировом прокате 226 миллионов долларов

Киномюзикл «Злая: Навсегда» собрал в мировом прокате 226 миллионов долларов (18 миллиардов рублей) за первые выходные. Картина Джона М. Чу стала самой кассовой экранизацией бродвейского мюзикла в истории по сборам за первый уик-энд.

Первая часть дилогии, «Злая: Сказка о ведьме Запада», собрала в мировом прокате 164,2 миллиона долларов в первые выходные. Всего на счету картины 2024 года — 758 миллионов долларов, восемь номинаций и две победы на «Оскаре».

«Злая: Навсегда» рассказывает о дружбе и противостоянии ведьм страны Оз, Эльфабы (Синтия Эриво) и Глинды (Ариана Гранде).