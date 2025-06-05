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Злая Навсегда 2025: трейлер и дата выхода — Ариана Гранде, Синтия Эриво
Фильмы и сериалы

5 июня 2025, 17:45

1 мин.

Вышел первый трейлер сиквела «Злой» с Арианой Гранде и Синтией Эриво

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Злая: Навсегда», реж. Джон М. Чу, Universal Pictures
Фото Кадр из фильма «Злая: Навсегда», реж. Джон М. Чу, Universal Pictures

Universal Pictures опубликовал первый трейлер мюзикла «Злая: Навсегда». В завершающей главе истории к ролям Эльфабы и Глинды вернулись Ариана Гранде и Синтия Эриво.

Первая часть «Злой» — «Сказка о ведьме Запада» рассказывала о знакомстве, дружбе и противостоянии двух ведьм страны Оз.

Картина получила восемь номинаций на «Оскар» и забрала две золотые статуэтки: за лучшую работу художника-постановщика и за лучшие костюмы.

Трейлер мюзикла «Злая: Навсегда»

Когда выйдет мюзикл «Злая: Навсегда»

Премьера сиквела «Злая: Навсегда» пройдет 21 ноября.

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