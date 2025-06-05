Вышел первый трейлер сиквела «Злой» с Арианой Гранде и Синтией Эриво

Universal Pictures опубликовал первый трейлер мюзикла «Злая: Навсегда». В завершающей главе истории к ролям Эльфабы и Глинды вернулись Ариана Гранде и Синтия Эриво.

Первая часть «Злой» — «Сказка о ведьме Запада» рассказывала о знакомстве, дружбе и противостоянии двух ведьм страны Оз.

Картина получила восемь номинаций на «Оскар» и забрала две золотые статуэтки: за лучшую работу художника-постановщика и за лучшие костюмы.

Трейлер мюзикла «Злая: Навсегда»

Когда выйдет мюзикл «Злая: Навсегда»

Премьера сиквела «Злая: Навсегда» пройдет 21 ноября.