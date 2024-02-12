Опубликован тизер мюзикла «Злая» с Арианой Гранде и Синтией Эриво

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Universal Pictures показали тизер мюзикла «Злая» с Арианой Гранде и Синтией Эриво. Первый акт рассказывает о соперничестве двух ведьм страны Оз.

В фильме-мюзикле снялись Джонатан Бейли, Мишель Йео, Джефф Голдблюм, Кила Сеттл, Бронвин Джеймс и Бовэнь Ян.

Мировая премьера мюзикла «Злая» пройдет 28 ноября.