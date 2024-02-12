Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Злая фильм мюзикл 2024: трейлер с Супербоула, дата выхода, актеры
Фильмы и сериалы

12 февраля, 03:00

0 мин.

Опубликован тизер мюзикла «Злая» с Арианой Гранде и Синтией Эриво

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мюзикла «Злая»
Фото Кадр из мюзикла «Злая»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Universal Pictures показали тизер мюзикла «Злая» с Арианой Гранде и Синтией Эриво. Первый акт рассказывает о соперничестве двух ведьм страны Оз.

В фильме-мюзикле снялись Джонатан Бейли, Мишель Йео, Джефф Голдблюм, Кила Сеттл, Бронвин Джеймс и Бовэнь Ян.

Мировая премьера мюзикла «Злая» пройдет 28 ноября.

Фильмы
0
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
Вышел трейлер фильма «Планета обезьян: Новое царство»
Следующий материал
Вышел трейлер фильма «Планета обезьян: Новое царство»
Последние новости
26 фев 20:05
Вин Дизель подтвердил выход «Форсажа 11»
26 фев 19:45
Телевизионная премьера сериала «ГДР»: расписание выхода эпизодов
25 фев 22:30
Четвертый сезон «Пацанов» стартует 13 июня
25 фев 22:00
HBO продлил сериал «Настоящий детектив» на пятый сезон
23 фев 22:25
Warner Bros. Discovery сообщил, когда выйдет сериал про Гарри Поттера
dasdsadada