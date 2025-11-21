Критики оценили киномюзикл «Злая: Навсегда» с Арианой Гранде и Синтией Эриво

Критики оценили сиквел киномюзикла «Злая» с Арианой Гранде и Синтией Эриво. Вторая и заключительная часть истории получила подзаголовок «Навсегда». Сегодня, 21 ноября, фильм вышел в зарубежный прокат.

На Rotten Tomatoes картина получила 70% свежести на основании 194 рецензий. Зрителям фильм Джона М. Чу понравился больше — с их стороны почти сто процентов одобрения.

Профессиональные рецензенты сочли сиквел слабее первой части. Критики отметили выдающиеся вокальные и актерские способности Арианы Гранде и Синтии Эриво, но не оценили развитие сюжета. По их мнению, фильму не хватило магии.

«Злая: Навсегда» рассказывает о дружбе и противостоянии двух ведьм страны Оз.