Злая 2 Навсегда фильм 2025: критика и оценки — Ариана Гранде, Синтия Эриво
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:55

1 мин.

Критики оценили киномюзикл «Злая: Навсегда» с Арианой Гранде и Синтией Эриво

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Злая: Навсегда», реж. Джон М. Чу, Universal Pictures
Фото Кадр из фильма «Злая: Навсегда», реж. Джон М. Чу, Universal Pictures

Критики оценили сиквел киномюзикла «Злая» с Арианой Гранде и Синтией Эриво. Вторая и заключительная часть истории получила подзаголовок «Навсегда». Сегодня, 21 ноября, фильм вышел в зарубежный прокат.

На Rotten Tomatoes картина получила 70% свежести на основании 194 рецензий. Зрителям фильм Джона М. Чу понравился больше — с их стороны почти сто процентов одобрения.

Профессиональные рецензенты сочли сиквел слабее первой части. Критики отметили выдающиеся вокальные и актерские способности Арианы Гранде и Синтии Эриво, но не оценили развитие сюжета. По их мнению, фильму не хватило магии.

«Злая: Навсегда» рассказывает о дружбе и противостоянии двух ведьм страны Оз.

Голодные игры: Рассвет Жатвы, фильм.Вышел дебютный тизер фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы»

