Кто снялся в сериале «Зимородок»: актеры и роли
Сегодня, 13 сентября, пройдет премьера первого эпизода третьего сезона сериала «Зимородок». Проект рассказывает о фиктивном браке, чувства в котором постепенно становятся настоящими.
Актеры и роли в сериале «Зимородок»
- Мерт Рамазан Демир — Ферит Корхан;
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Афра Сарачоглу — Сейран Шанлы;
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Четин Текиндор — Халис Корхан;
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Гюльчин Сантырджыоглу — Ифакат Корхан;
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Эмре Алтуг — Орхан Корхан;
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Бериль Позам — Суна Шанлы/Ихсанлы/Сонмез;
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Гезде Кансу — Гюльгюн Корхан;
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Дирен Полатогуллари — Казым Шанлы;
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Эрсин Арыджы — Абидин;
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Сезин Бозаджи — Эсме Шанлы;
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