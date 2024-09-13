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Зимородок сериал 2024: актеры и роли — кто снялся
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Сегодня, 14:00

1 мин.

Кто снялся в сериале «Зимородок»: актеры и роли

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Зимородок»
Фото Кадр из сериала «Зимородок»
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Сегодня, 13 сентября, пройдет премьера первого эпизода третьего сезона сериала «Зимородок». Проект рассказывает о фиктивном браке, чувства в котором постепенно становятся настоящими.

&laquo;Зимородок&raquo;, 3третий сезон: что было в&nbsp;предыдущих сезонах &laquo;Зимородка&raquo;&nbsp;&mdash; сюжет 1первого и&nbsp;второго сезона. Что показали в предыдущих сезонах сериала «Зимородок»

Актеры и роли в сериале «Зимородок»

  • Мерт Рамазан Демир — Ферит Корхан;

  • Афра Сарачоглу — Сейран Шанлы;

  • Четин Текиндор — Халис Корхан;

  • Гюльчин Сантырджыоглу — Ифакат Корхан;

  • Эмре Алтуг — Орхан Корхан;

  • Бериль Позам — Суна Шанлы/Ихсанлы/Сонмез;

  • Гезде Кансу — Гюльгюн Корхан;

  • Дирен Полатогуллари — Казым Шанлы;

  • Эрсин Арыджы — Абидин;

  • Сезин Бозаджи — Эсме Шанлы;

Зимородок 3 сезон: дата выхода серий&nbsp;&mdash; где смотреть онлайн. 3 сезон сериала «Зимородок»: расписание релиза эпизодов

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