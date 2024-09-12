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Зимородок 3 сезон: где смотреть все серии онлайн в России
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:25

1 мин.

Где смотреть 3 сезон сериала «Зимородок»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Зимородок»
Фото Кадр из сериала «Зимородок»
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Завтра, 13 сентября, пройдет премьера третьего сезона сериала «Зимородок». В продолжении проекта Ферит (Мерт Рамазан Демир) и Сейран (Афра Сарачоглу) столкнутся с новыми испытаниями в отношениях.

В проекте также снялись Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам, Гезде Кансу, Дирен Полатогуллари, Эрсин Арыджы и Сезин Бозаджи.

Где смотреть 3 сезон сериала «Зимородок»

Третий сезон турецкого сериала «Зимородок» будет доступен для просмотра на START, Иви, Okko и других российских платформах.

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