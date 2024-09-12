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Зимородок 3 сезон: дата выхода серий — где смотреть онлайн
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Сегодня, 20:45

1 мин.

3 сезон сериала «Зимородок»: расписание релиза эпизодов

Кадр из сериала «Зимородок»
Фото Кадр из сериала «Зимородок»
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Завтра, 13 сентября пройдет премьера третьего сезона сериала «Зимородок». В продолжении проекта Ферит и Сейран будут пытаться строить новую жизнь после расставания. Новые серии будут выходить на российских платформах Иви, START и Okko.

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Расписание выхода серий 3 сезона сериала «Зимородок»

1 серия 13 сентября
2 серия 20 сентября
3 серия 27 сентября
4 серия 4 октября
5 серия 11 октября

Дата релиза остальных серий будет анонсирована позже.

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