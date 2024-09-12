3 сезон сериала «Зимородок»: расписание релиза эпизодов

Завтра, 13 сентября пройдет премьера третьего сезона сериала «Зимородок». В продолжении проекта Ферит и Сейран будут пытаться строить новую жизнь после расставания. Новые серии будут выходить на российских платформах Иви, START и Okko.

Расписание выхода серий 3 сезона сериала «Зимородок»

1 серия 13 сентября 2 серия 20 сентября 3 серия 27 сентября 4 серия 4 октября 5 серия 11 октября

Дата релиза остальных серий будет анонсирована позже.