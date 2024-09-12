3 сезон сериала «Зимородок»: расписание релиза эпизодов
Завтра, 13 сентября пройдет премьера третьего сезона сериала «Зимородок». В продолжении проекта Ферит и Сейран будут пытаться строить новую жизнь после расставания. Новые серии будут выходить на российских платформах Иви, START и Okko.
Расписание выхода серий 3 сезона сериала «Зимородок»
|1 серия
|13 сентября
|2 серия
|20 сентября
|3 серия
|27 сентября
|4 серия
|4 октября
|5 серия
|11 октября
Дата релиза остальных серий будет анонсирована позже.
Последние новости
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже