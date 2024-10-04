На Max вышел хоррор «Жребий» по роману Стивена Кинга

3 октября на Max вышел хоррор «Жребий» от режиссера Гари Добермана, известным по работам «Проклятие Аннабель 3», «Оно». Экранизация одноименного романа Стивена Кинга рассказывает о писателе, вернувшемся в свой родной город Джерусалемс-Лот в поисках вдохновения для новой книги. В этом городе без вести продают люди, и, как позже выясняется, в Салемс-Лоте обитают вампиры.

В фильме снялись Льюис Пуллман, Спенсер Трит Кларк, Пилу Асбек, Билл Кэмп, Александр Уорд, Уильям Сэдлер, Элфри Вудард, Макензи Ли, Николас Кроветти и Джон Бенжамин Хикки.