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Жребий фильм 2024: дата выхода, трейлер и где смотреть — Стивен Кинг
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Сегодня, 12:45

1 мин.

На Max вышел хоррор «Жребий» по роману Стивена Кинга

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Жребий»
Фото Кадр из фильма «Жребий»
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3 октября на Max вышел хоррор «Жребий» от режиссера Гари Добермана, известным по работам «Проклятие Аннабель 3», «Оно». Экранизация одноименного романа Стивена Кинга рассказывает о писателе, вернувшемся в свой родной город Джерусалемс-Лот в поисках вдохновения для новой книги. В этом городе без вести продают люди, и, как позже выясняется, в Салемс-Лоте обитают вампиры.

В фильме снялись Льюис Пуллман, Спенсер Трит Кларк, Пилу Асбек, Билл Кэмп, Александр Уорд, Уильям Сэдлер, Элфри Вудард, Макензи Ли, Николас Кроветти и Джон Бенжамин Хикки.

Трейлер фильма «Жребий»

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