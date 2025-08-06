Фильм «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным выйдет 23 августа

23 августа в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера полнометражного фильма «Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна. По сюжету проекта, после того как профессиональные амбиции владельца агентства эскорт-услуг Александра Шмидта возросли, на него начал охоту международный картель.

Кто снялся в фильме «Жизнь по вызову»

В картине снялись Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Гришин, Анна Азарова, Анна Глаубэ, Павел Левкин, Яна Аносова, Никита Плащевский, Лолита Таборко и Денис Бургазлиев.