Жизнь по вызову фильм 2025: тизер-трейлер и дата выхода — Павел Прилучный
Фильмы и сериалы

6 августа, 14:25

1 мин.

Фильм «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным выйдет 23 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок фильма «Жизнь по вызову. Фильм», реж. Сарик Андреасян, K.B.A., KION Film, МТС Медиа
Фото Кадр со съемок фильма «Жизнь по вызову. Фильм», реж. Сарик Андреасян, K.B.A., KION Film, МТС Медиа

23 августа в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера полнометражного фильма «Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна. По сюжету проекта, после того как профессиональные амбиции владельца агентства эскорт-услуг Александра Шмидта возросли, на него начал охоту международный картель.

Кто снялся в фильме «Жизнь по вызову»

В картине снялись Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Гришин, Анна Азарова, Анна Глаубэ, Павел Левкин, Яна Аносова, Никита Плащевский, Лолита Таборко и Денис Бургазлиев.

Тизер-трейлер фильма «Жизнь по вызову»

Какие российские фильмы выйдут в&nbsp;2025 году.Календарь премьер: даты релиза российских фильмов 2025 года

Фильмы
