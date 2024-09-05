Кто снялся в 3 сезоне сериала «Жизнь по вызову»
На платформе Kion вышли первые два эпизода третьего сезона сериала «Жизнь по вызову». Проект рассказывает о владельце элитного эскортного агентства, который старается оградить свой бизнес от недоброжелателей.
Актеры и персонажи 3 сезона сериала «Жизнь по вызову»
- Павел Прилучный — Александр Шмидт (Мэджик);
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Лиза Моряк — Настя;
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Александр Яцко — Аркадий Борисович Ружинский;
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Михаил Горевой — Игорь Баринов;
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Александр Дьяченко — Михаил Градов;
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Виктория Маслова — Мария;
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Янина Студилина — Катя;
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Анна Чурина — Наташа Ружинская.
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