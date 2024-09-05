Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Жизнь по вызову 3 сезон: кто снялся, актеры и роли — Прилучный
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:00

1 мин.

Кто снялся в 3 сезоне сериала «Жизнь по вызову»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Жизнь по вызову»
Фото Кадр из сериала «Жизнь по вызову»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

На платформе Kion вышли первые два эпизода третьего сезона сериала «Жизнь по вызову». Проект рассказывает о владельце элитного эскортного агентства, который старается оградить свой бизнес от недоброжелателей.

Актеры и персонажи 3 сезона сериала «Жизнь по вызову»

  • Павел Прилучный — Александр Шмидт (Мэджик);

  • Лиза Моряк — Настя;

  • Александр Яцко — Аркадий Борисович Ружинский;

  • Михаил Горевой — Игорь Баринов;

  • Александр Дьяченко — Михаил Градов;

  • Виктория Маслова — Мария;

  • Янина Студилина — Катя;

  • Анна Чурина — Наташа Ружинская.

Жизнь по&nbsp;вызову 3 сезон: дата выхода и&nbsp;расписание серий&nbsp;&mdash; Павел Прилучный. Дата выхода 3 сезона сериала «Жизнь по вызову»: расписание релиза эпизодов

Сериалы
Новости холдинга
Карта спецоперации на Украине 5 сентября
Карпин отказался сдавать матч Вьетнаму, против России выйдет вратарь, родившийся в Москве. Что происходит в сборной России
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Трутнев указал на необходимость смены подрядчика по созданию самолета «Байкал»
Последние новости
19:45
Сериал «Амура» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым выйдет 1 октября
18:10
Netflix выпустит анимационный сериал по «Сумеркам»
15:30
Критики оценили фильм «Джокер: Безумие на двоих»
14:15
Вышел трейлер фильма «Майнкрафт» с Джейсоном Момоа и Джеком Блэком
10:30
Телеканал СТС откроет ниндзя-площадку в Ярославле 8 сентября