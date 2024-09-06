Где смотреть 3 сезон сериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным

1 сентября стартовал новый, третий, сезон сериала «Жизни по вызову». Проект рассказывает о персонаже по прозвищу Мэджик — владельце элитного эскортного агентства, на бизнес которого объявлена охота. В продолжении многосерийной драмы главный герой ищет убийц своей дочери, чтобы отомстить.

В сериале снялись Павел Прилучный, Лиза Моряк, Александр Яцко, Михаил Горевой, Александр Дьяченко, Виктория Маслова, Янина Студилина и Анна Чурина.

Где смотреть 3 сезон сериала «Жизнь по вызову»

Третий сезон сериала «Жизнь по вызову» выходит на платформе Kion. К просмотру доступны уже три серии проекта. Премьера четвертого эпизода состоится 13 сентября.