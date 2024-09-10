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Жизнь по вызову 3 сезон: дата выхода 4 серии — когда выйдет 4 серия
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Сегодня, 16:30

1 мин.

Когда выйдет 4 эпизод 3 сезона сериала «Жизнь по вызову»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Жизнь по вызову»
Фото Кадр из сериала «Жизнь по вызову»
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1 сентября на Kion состоялась премьера сериала «Жизнь по вызову». Проект Сарика Андреасяна рассказывает о владельце элитного эскортного агентства, который старается защитить свой бизнес и отомстить за смерть дочери.

В «Жизни по вызову» снялись Павел Прилучный, Лиза Моряк, Александр Яцко, Михаил Горевой, Александр Дьяченко, Виктория Маслова, Янина Студилина и Анна Чурина.

К просмотру доступно уже три эпизода проекта. Следующая, четвертая, серия выйдет 13 сентября.

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