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Жизнь по вызову 3 сезон 9 серия: дата выхода — где смотреть новую серию
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Сегодня, 15:00

1 мин.

Когда выйдет 9-й эпизод 3-го сезона сериала «Жизнь по вызову»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Жизнь по вызову»
Фото Кадр из сериала «Жизнь по вызову»
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Состоялась премьера восьми из десяти эпизодов третьего сезона сериала «Жизнь по вызову». Проект Сарика Андреасяна рассказывает о Мэджике (Павел Прилучный), владельце элитного эскортного агентства. В третьем сезоне главный герой продолжает попытки сохранить свой бизнес и хочет отомстить за смерть дочери.

Трейлер 3-го сезона «Жизни по вызову»

Дата выхода 9-й серии 3-го сезона сериала «Жизнь по вызову»

Девятый эпизод третьего сезона «Жизни по вызову» выйдет 18 октября на KION. Ранее мы рассказывали, что в российский прокат вышла драма «Мужское слово». Режиссером фильма выступил Сарик Андреасян, а главную роль в фильме исполнил Павел Прилучный.

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