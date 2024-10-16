Когда выйдет 9-й эпизод 3-го сезона сериала «Жизнь по вызову»

Состоялась премьера восьми из десяти эпизодов третьего сезона сериала «Жизнь по вызову». Проект Сарика Андреасяна рассказывает о Мэджике (Павел Прилучный), владельце элитного эскортного агентства. В третьем сезоне главный герой продолжает попытки сохранить свой бизнес и хочет отомстить за смерть дочери.

Трейлер 3-го сезона «Жизни по вызову»

Дата выхода 9-й серии 3-го сезона сериала «Жизнь по вызову»

Девятый эпизод третьего сезона «Жизни по вызову» выйдет 18 октября на KION. Ранее мы рассказывали, что в российский прокат вышла драма «Мужское слово». Режиссером фильма выступил Сарик Андреасян, а главную роль в фильме исполнил Павел Прилучный.