Когда выйдет 9 эпизод 3 сезона сериала «Жизнь по вызову»

На платформе KION вышли восемь из десяти эпизодов третьего сезона сериала «Жизнь по вызову». Проект Сарика Андреасяна рассказывает о персонаже по прозвищу Мэджик (Павел Прилучный), который владеет элитным эскортным агентством. В третьем сезоне главный герой сталкивается с новыми угрозами в своем бизнесе.

Тизер 3-го сезона «Жизни по вызову»

Дата выхода 9 эпизода 3 сезона сериала «Жизнь по вызову»

Девятая серия третьего сезона «Жизни по вызову» выйдет 18 октября на KION.