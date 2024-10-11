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Жизнь по вызову 3 сезон 9 серия: дата выхода — где смотреть новую серию
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Сегодня, 15:05

1 мин.

Когда выйдет 9 эпизод 3 сезона сериала «Жизнь по вызову»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Жизнь по вызову»
Фото Кадр из сериала «Жизнь по вызову»
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На платформе KION вышли восемь из десяти эпизодов третьего сезона сериала «Жизнь по вызову». Проект Сарика Андреасяна рассказывает о персонаже по прозвищу Мэджик (Павел Прилучный), который владеет элитным эскортным агентством. В третьем сезоне главный герой сталкивается с новыми угрозами в своем бизнесе.

Тизер 3-го сезона «Жизни по вызову»

Дата выхода 9 эпизода 3 сезона сериала «Жизнь по вызову»

Девятая серия третьего сезона «Жизни по вызову» выйдет 18 октября на KION.

Жизнь по&nbsp;вызову 3 сезон: дата выхода и&nbsp;расписание серий&nbsp;&mdash; Павел Прилучный. Дата выхода 3 сезона сериала «Жизнь по вызову»: расписание релиза эпизодов

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