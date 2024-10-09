Когда выйдет 8-й эпизод 3-го сезона сериала «Жизнь по вызову»
На платформе KION вышли семь из десяти эпизодов третьего сезона сериала «Жизнь по вызову». Проект Сарика Андреасяна рассказывает о владельце элитного эскортного агентства Мэджике (Павел Прилучный). В третьем сезоне главный герой стремится защитить свой бизнес и отомстить за смерть дочери.
Трейлер 3-го сезона «Жизни по вызову»
Дата выхода 8-го эпизода 3-го сезона сериала «Жизнь по вызову»
Восьмой эпизод третьего сезона «Жизни по вызову» выйдет 11 октября.
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