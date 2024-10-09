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Жизнь по вызову 3 сезон 8 серия: дата выхода — где смотреть новую серию
Фильмы и сериалы

9 октября, 12:15

1 мин.

Когда выйдет 8-й эпизод 3-го сезона сериала «Жизнь по вызову»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Жизнь по вызову»
Фото Кадр из сериала «Жизнь по вызову»
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На платформе KION вышли семь из десяти эпизодов третьего сезона сериала «Жизнь по вызову». Проект Сарика Андреасяна рассказывает о владельце элитного эскортного агентства Мэджике (Павел Прилучный). В третьем сезоне главный герой стремится защитить свой бизнес и отомстить за смерть дочери.

Трейлер 3-го сезона «Жизни по вызову»

Дата выхода 8-го эпизода 3-го сезона сериала «Жизнь по вызову»

Восьмой эпизод третьего сезона «Жизни по вызову» выйдет 11 октября.

Жизнь по&nbsp;вызову, 3-й сезон. «Жизнь по вызову»: что известно о 4-м сезоне сериала с Павлом Прилучным
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