Когда выйдет 8-й эпизод 3-го сезона сериала «Жизнь по вызову»

На платформе KION вышли семь из десяти эпизодов третьего сезона сериала «Жизнь по вызову». Проект Сарика Андреасяна рассказывает о владельце элитного эскортного агентства Мэджике (Павел Прилучный). В третьем сезоне главный герой стремится защитить свой бизнес и отомстить за смерть дочери.

Трейлер 3-го сезона «Жизни по вызову»

Дата выхода 8-го эпизода 3-го сезона сериала «Жизнь по вызову»

Восьмой эпизод третьего сезона «Жизни по вызову» выйдет 11 октября.