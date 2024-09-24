Когда выйдет 6 эпизод 3 сезона сериала «Жизнь по вызову»
На платформе KION вышли первые пять эпизодов третьего сезона сериала «Жизнь по вызову». Проект Сарика Андреасяна рассказывает о Мэджике (Павел Прилучный) — владельце элитного эскортного агентства. В третьем сезоне главный герой пытается защитить свой бизнес и отомстить за смерть дочери.
Дата выхода 6 эпизода 3 сезона сериала «Жизнь по вызову»
Шестой эпизод третьего сезона «Жизни по вызову» выйдет 27 сентября. Всего в продолжении проекта будет десять серий.
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