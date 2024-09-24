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Жизнь по вызову 3 сезон 6 серия: дата выхода — где смотреть новую серию
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Сегодня, 17:35

1 мин.

Когда выйдет 6 эпизод 3 сезона сериала «Жизнь по вызову»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Жизнь по вызову»
Фото Кадр из сериала «Жизнь по вызову»
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На платформе KION вышли первые пять эпизодов третьего сезона сериала «Жизнь по вызову». Проект Сарика Андреасяна рассказывает о Мэджике (Павел Прилучный) — владельце элитного эскортного агентства. В третьем сезоне главный герой пытается защитить свой бизнес и отомстить за смерть дочери.

Дата выхода 6 эпизода 3 сезона сериала «Жизнь по вызову»

Шестой эпизод третьего сезона «Жизни по вызову» выйдет 27 сентября. Всего в продолжении проекта будет десять серий.

Жизнь по&nbsp;вызову 3 сезон: дата выхода и&nbsp;расписание серий&nbsp;&mdash; Павел Прилучный. Дата выхода 3 сезона сериала «Жизнь по вызову»: расписание релиза эпизодов

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