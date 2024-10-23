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Жизнь по вызову 3 сезон 10 серия: дата выхода — где смотреть финальную серию
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Сегодня, 18:05

1 мин.

Когда выйдет 10-й эпизод 3-го сезона сериала «Жизнь по вызову»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Жизнь по вызову», реж. Сарик Андреасян / KION
Фото Кадр из сериала «Жизнь по вызову», реж. Сарик Андреасян / KION
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Состоялась премьера девяти из десяти эпизодов третьего сезона сериала «Жизнь по вызову». Проект Сарика Андреасяна рассказывает о Мэджике (Павел Прилучный), владельце элитного эскортного агентства. В третьем сезоне главный герой продолжает решать сложные вопросы своего бизнеса и хочет отомстить за смерть дочери.

Трейлер 3-го сезона «Жизни по вызову»

Когда выйдет 10-й эпизод 3-го сезона сериала «Жизнь по вызову»

Финальный десятый эпизод третьего сезона сериала «Жизнь по вызову» выйдет 25 октября на платформе KION. Ранее мы опубликовали расписание релиза эпизодов новой многосерийной адаптации «Преступления и наказания».

Жизнь по&nbsp;вызову, 3-й сезон. «Жизнь по вызову»: что известно о 4-м сезоне сериала с Павлом Прилучным

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