Вышел трейлер фильма «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном

NEON опубликовал трейлер картины «Жизнь Чака». Режиссером проекта выступил Майк Флэнаган, снявший триллер «Доктор Сон». Новая работа постановщика также основана на произведении Стивена Кинга. Сюжет «Жизни Чака» сосредоточен на Чарльзе Кранце. В фильме покажут три истории из его жизни, начиная со смерти главного героя и заканчивая детством Чарльза в доме с привидениями.

Кто снялся в фильме «Жизнь Чака»

В картине снялись Том Хиддлстон, Карен Гиллан, Марк Хэмилл, Харви Гильен, Чиветель Эджиофор, Мэттью Лиллард, Молли К. Куинн, Саманта Слойан, Джейкоб Тремблей и Миа Сара.

Трейлер фильма «Жизнь Чака»

Когда выйдет фильм «Жизнь Чака»

Российская премьера фильма «Жизнь Чака» пройдет 5 июня.