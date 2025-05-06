Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Жизнь Чака фильм 2025: трейлер и дата выхода в России
Фильмы и сериалы

6 мая, 19:55

1 мин.

Вышел дублированный трейлер фильма «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Жизнь Чака», реж. Майк Флэнаган, Intrepid Pictures, QWGmire, Red Room Pictures
Фото Кадр из фильма «Жизнь Чака», реж. Майк Флэнаган, Intrepid Pictures, QWGmire, Red Room Pictures

Вольга опубликовала дублированный трейлер фильма «Жизнь Чака» по одноименному рассказу Стивена Кинга из сборника «Будет кровь». Режиссером картины выступил Майк Флэнаган, а главные роли в экранизации сыграли Том Хиддлстон, Марк Хэмилл и Карен Гиллан.

В центре сюжета картины — жизнь Чарльза Кранца, показанная в обратном порядке: начиная со смерти главного героя и заканчивая его детством в доме с привидениями.

Трейлер фильма «Жизнь Чака»

Когда выйдет фильм «Жизнь Чака»

Российская премьера фильма «Жизнь Чака» пройдет 5 июня.

Лило и&nbsp;Стич, 2025.Календарь премьер зарубежных фильмов 2025 года: даты, описания и трейлеры

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Греция и Украина подписали меморандум о поставках Киеву с декабря СПГ из США
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Орбан назвал «смехотворными» заявления о нападении России на Евросоюз
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
В НАТО сочли ракету «Буревестник» серьезной угрозой
Читайте далее
Появился первый кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел»
Следующий материал
Появился первый кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
15 ноя 19:00
Готовимся к финальной битве: что было в 4 сезоне сериала «Очень странные дела»
15 ноя 15:00
Боевик «Джекпот» с Дэйвом Батистой выйдет в российский прокат 20 ноября
14 ноя 22:45
Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлен на 2-й сезон
14 ноя 22:10
Стало известно, когда выйдет спин-офф «Доктора Кто» под названием «Война между сушей и морем»
14 ноя 19:40
Вышел трейлер «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди