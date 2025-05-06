Вышел дублированный трейлер фильма «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном
Вольга опубликовала дублированный трейлер фильма «Жизнь Чака» по одноименному рассказу Стивена Кинга из сборника «Будет кровь». Режиссером картины выступил Майк Флэнаган, а главные роли в экранизации сыграли Том Хиддлстон, Марк Хэмилл и Карен Гиллан.
В центре сюжета картины — жизнь Чарльза Кранца, показанная в обратном порядке: начиная со смерти главного героя и заканчивая его детством в доме с привидениями.
Трейлер фильма «Жизнь Чака»
Когда выйдет фильм «Жизнь Чака»
Российская премьера фильма «Жизнь Чака» пройдет 5 июня.
