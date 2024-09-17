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Жизнь Чака фильм 2024: Том Хиддлстон, Марк Хэмилл — награды
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Сегодня, 19:00

1 мин.

Фильм «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном и Марком Хэмиллом победил на кинофестивале в Торонто

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Жизнь Чака»
Фото Кадр из фильма «Жизнь Чака»
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Экранизация рассказа Стивена Кинга «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном и Марком Хэмиллом получила главную награду (приз зрительских симпатий) 49-го Международного кинофестиваля в Торонто.

Проекты, отмеченные на нем, с большой вероятностью становятся номинантами или обладателями премии «Оскар». Например, в числе предыдущих победителей кинофестиваля в Торонто были «Зеленая книга», «Ла-Ла Ленд» и «Кролик Джоджо».

На втором месте зрительских симпатий — криминальный мюзикл Жака Одиара «Эмилия Перес», а на третьем — картина Шона Бэйкера «Анора», победившая на Каннском кинофестивале.

Жизнь Чака фильм 2024: дата выхода в&nbsp;РФ&nbsp;&mdash; Том Хиддлстон, Марк Хэмилл. «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном и Марком Хэмиллом выйдет в российских кинотеатрах
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