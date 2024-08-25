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Жить жизнь 2 сезон: трейлер и дата выхода
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Сегодня, 00:30

1 мин.

2 сезон сериала «Жить жизнь» выйдет 12 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Жить жизнь»
Фото Кадр из сериала «Жить жизнь»
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12 сентября пройдет премьера второго сезона сериала «Жить жизнь». Проект рассказывает об Анне, которая после смерти мужа переосмысляет свои отношения с ним, а позже влюбляется в абьюзера.

В продолжении сериала каждому герою предстоит ответить на вопрос, насколько далеко они готовы зайти ради любви.

В проекте снялись Любовь Аксенова, Роман Васильев, Дарья Мороз, Юрий Чурсин, Игорь Гордин, Владислав Ценев, Кристина Кучеренко, Павел Попов и Даниил Воробьев.

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