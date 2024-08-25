2 сезон сериала «Жить жизнь» выйдет 12 сентября

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12 сентября пройдет премьера второго сезона сериала «Жить жизнь». Проект рассказывает об Анне, которая после смерти мужа переосмысляет свои отношения с ним, а позже влюбляется в абьюзера.

В продолжении сериала каждому герою предстоит ответить на вопрос, насколько далеко они готовы зайти ради любви.

В проекте снялись Любовь Аксенова, Роман Васильев, Дарья Мороз, Юрий Чурсин, Игорь Гордин, Владислав Ценев, Кристина Кучеренко, Павел Попов и Даниил Воробьев.