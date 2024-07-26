Сериал «Женщины в синем» выйдет 31 июля

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31 июля на Apple TV+ пройдет премьера сериала «Женщины в синем». По сюжету проекта первое в Мексике женское подразделение полиции стремится отыскать серийного убийцу.

В сериале снялись Кристиан Таппан, Барбара Мори, Леонардо Сбаралья, Мигель Родарте, Горасио Гарсиа Рохас, Бруно Бичир, Орландо Могель, Химена Сариньяна и Наталия Тельес.