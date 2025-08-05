Хоррор «Женщина в черном. Невеста дьявола» выйдет в российских кинотеатрах 7 августа

7 августа в российских кинотеатрах стартуют показы хоррора «Женщина в черном. Невеста дьявола». Режиссером картины выступил Азхар Кинои Лубис («Обряд. Во власти демона»).

По сюжету одержимый призрак стремится разрушить брак Эхой, проникая в ее сознание. Пока муж девушки обращается за помощью к древним ритуалам, Эхой пытается сделать выбор между двумя мирами.

Кто снялся в фильме «Женщина в черном. Невеста дьявола»

В проекте снялись Эрика Карлина, Эмир Махира, Рут Марини, Энче Багус, Алфи Алфанди и Дивка Прадньяна.