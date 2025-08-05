Стиль жизни
Женщина в черном Невеста дьявола фильм: дата выхода в России и трейлер
Фильмы и сериалы

5 августа, 21:30

1 мин.

Хоррор «Женщина в черном. Невеста дьявола» выйдет в российских кинотеатрах 7 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Женщина в черном. Невеста дьявола», реж. Азхар Кинои Лубис, MVP Pictures
7 августа в российских кинотеатрах стартуют показы хоррора «Женщина в черном. Невеста дьявола». Режиссером картины выступил Азхар Кинои Лубис («Обряд. Во власти демона»).

По сюжету одержимый призрак стремится разрушить брак Эхой, проникая в ее сознание. Пока муж девушки обращается за помощью к древним ритуалам, Эхой пытается сделать выбор между двумя мирами.

Кто снялся в фильме «Женщина в черном. Невеста дьявола»

В проекте снялись Эрика Карлина, Эмир Махира, Рут Марини, Энче Багус, Алфи Алфанди и Дивка Прадньяна.

Трейлер фильма «Женщина в черном. Невеста дьявола»

Премьеры фильмов в&nbsp;августе 2025: Эдем, Джульетта и&nbsp;Ромео, Женщина в&nbsp;черном.Премьеры фильмов августа 2025-го: даты выходов новинок и ре-релизов

